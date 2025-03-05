Какой была архитектура Полтавы 100 лет назад: исторические фото

Полтава, город с богатой историей, хранит в своих архитектурных достопримечательностях отпечаток прошлых эпох. Ретро-фотографии, отражающие вид города сто лет назад, позволяют нам погрузиться в атмосферу того времени и увидеть, как изменялась архитектура Полтавы.

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Эти фотографии – это не только исторические документы, но и свидетельство культурного развития города.

В начале XX века Полтава переживала период активного развития, о чем свидетельствуют многочисленные архитектурные памятки. На фотографиях можно увидеть здание Полтавского губернского земства, сооружение общества взаимного кредита, Воскресенская церковь и Петровский Полтавский кадетский корпус.

Первое письменное упоминание о Полтаве датируется 1174 годом, но археологические исследования свидетельствуют, что город возник гораздо раньше. В IX веке на Ивановой горе было основано славянское поселение, которое впоследствии превратилось в древнерусский град.

На протяжении XI-XVII веков Полтава находилась на границе между разными государствами, что способствовало формированию особого слоя населения – казачества. В 1648 г. Полтава стала военно-административным центром Полтавского полка в составе Гетманской Украины.

В начале XVIII века Полтава сыграла немаловажную роль в Северной войне, когда под ее стенами состоялась Полтавская битва, изменившая ход европейской истории. В XIX веке город стал губернским центром, что способствовало его развитию и застройке.

В XIX – начале XX века Полтава превратилась в важный культурный центр. Здесь работали известные деятели культуры и науки, открывались учебные заведения, музеи и библиотеки.

В годы Первой мировой войны и революции Полтава пережила сложные времена, но ее культурный потенциал продолжал расти. В 1920-1930-х годах город стал индустриализироваться, строились новые предприятия, жилые дома и объекты инфраструктуры.

В годы Второй мировой войны Полтава испытала значительные разрушения, но после войны город был восстановлен и продолжил развиваться. Сегодня Полтава – это современный город с богатой историей и культурным наследием, хранящий в своей архитектуре отпечаток прошлых эпох.

Напомним, на днях OBOZ.UA показывал архивные фото из Полтавы.

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