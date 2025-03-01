Старая Полтава: в сети показали архивные фото города

Полтава — один из старейших городов Украины, сохраняющий богатое историческое наследие. Впервые она упоминается в Ипатьевской летописи под 1174 годом и уже тогда имела стратегическое значение для региона.

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На основе археологических раскопок и древних документов можно проследить развитие города через столетие. OBOZ.UA предлагает увидеть старый город через объектив старинных фотографий, позволяющих ощутить атмосферу старой Полтавы.

Начало Полтавы теряется в глубинах веков. Название города, по одной из версий, происходит от слова "Лтава", что означает "забор" или "место, окруженное забором". Некоторые исследователи считают, что это слово стало основой для названия местного ручья, который является правым притоком реки Ворсклы. Полтава как город упоминается лишь в XV веке, и первые документальные свидетельства о ней появляются в контексте Великого княжества Литовского.

Археологические находки на территории современной Полтавщины свидетельствуют, что земля была заселена еще в палеолите. Скифы-земледельцы оставили после себя многочисленные поселения, а во времена Киевской Руси этот край стал частью Переяславского княжества. Известно, что здесь были построены укрепления для защиты от половцев, а один из таких городков, Лтава, со временем превратился в современную Полтаву.

Полтава упоминается в Ипатьевской летописи, где описан поход князя Игоря Святославовича в 1174 году. Однако после татаро-монгольского нашествия в 13 веке укрепления на берегу Лтавы были разрушены, и о городе не было слышно в течение длительного времени. Лишь в 15 веке город восстановил свое значение и попал под власть Великого княжества Литовского, а в 16 веке – под контроль Польши.

Освободительная война украинского народа 1648-1654 годов стала важным этапом в истории Полтавы. После многочисленных битв и репрессий многие из Правобережной Украины переселялись на Левобережье, в частности на Полтавщину. По данным французского инженера Боплана, во второй половине 16 века на территории Полтавщины насчитывалось более 300 поселений, что свидетельствует об активной колонизации и развитии региона.

Во время Северной войны 1700-1721 годов территория Полтавщины стала ареной военных действий между Швецией и Россией. В 1709 году здесь произошло знаменитое Полтавское сражение, которое стало важной вехой в истории Российской империи. Это событие надолго запечатлелось в памяти потомков и оставило след в развитии города и его окрестностей.

В конце XVIII века Полтава вошла в состав Черниговского наместничества, а в 1802 году была создана Полтавская губерния. Этот период стал важным этапом развития города как административного и экономического центра. В течение XIX века Полтава продолжала развиваться, сохраняя за собой важную роль в культурной жизни региона.

После нескольких административных реформ, проведенных в 1923-1937 годах, 22 сентября 1937 Полтава получила статус областного центра. Выделение Полтавской области с территории Харьковщины стало важным этапом развития города как независимой административной единицы. Этот процесс сопровождался многочисленными изменениями, определившими дальнейшую историю города.

Современная Полтава хранит множество архитектурных памятников и культурных традиций, напоминающих о ее многовековой истории.

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