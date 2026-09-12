Какими были Сумы в послевоенное время: фотографии 50-х годов

Сумы середины XX века – это город, в котором еще сохранялись следы войны, но который в то же время быстро менялся. В 1950-х годах здесь восстанавливали жилье, развивали промышленность, возводили новые объекты и формировали городское пространство, знакомое уже нескольким поколениям сумчан.

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В сети появились архивные фотографии, на которых можно увидеть Сумы именно в этот период – вскоре после окончания Второй мировой войны.

История Сум уходит корнями в середину XVII века. Основание города связывают с переселением украинцев на Слобожанщину после событий середины 1600-х годов.

В 1655 году на этих землях поселились переселенцы из Правобережной Украины, в частности из Ставища в Киевской области. Первоначально поселение называли Сумин городок, а впоследствии название трансформировалось в современное – Сумы.

В XVIII веке город постепенно приобретал административное значение. После ликвидации слободской автономии он стал центром Сумской провинции, а впоследствии — уездным городом.

Во второй половине XIX века Сумы активно развивались как промышленный и торговый центр. Особое значение имела сахарная промышленность, которая играла заметную роль в экономике региона.

В ХХ веке административный статус города продолжал меняться. После реформы 1923 года Сумы стали центром округа, а в 1939 году – административным центром вновь образованной Сумской области.

До войны в городе уже действовали учебные и культурные учреждения, в частности педагогический институт, музей и театр.

Во время войны город пережил оккупацию. Немецкие войска заняли Сумы в октябре 1941 года, а в сентябре 1943-го город был освобожден.

Послевоенные годы стали периодом масштабного восстановления. В 1950-х годах Сумы активно строились, восстанавливались предприятия и расширялось промышленное производство.

Именно тогда особенно быстро развивались машиностроительная, химическая, приборостроительная, пищевая и легкая промышленность. Параллельно с предприятиями появлялись новые жилые кварталы, преобразовывались улицы, расширялась городская инфраструктура.

Фотографии 1950-х годов интересны не только как исторический источник. Они позволяют рассмотреть повседневную жизнь города – дороги, дома, транспорт, одежду людей и застройку того времени.

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