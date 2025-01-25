Каким был Кривой Рог в прошлом веке: старые фото

Кривой Рог – крупный промышленный центр, город с богатой историей, тесно связанной с добычей железной руды. Поселение было основано казаками в 1775 году. В начале XX века Кривой Рог уже был известен богатыми залежями полезных ископаемых.

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Однако именно строительство железной дороги, соединившей Кривой Рог с Донбассом, дало толчок для быстрого развития города. В сети обнародовали уникальные исторические фотографии Кривого Рога.

Первая улица, которая возникла в Кривом Роге, и сегодня является одним из главных украшений города – это проспект Почтовый. В то же время, с центральной улицей была заложена и Николаевская, названная в честь Свято-Николаевской церкви, которая была первой в городе.

Многие названия улиц дореволюционного Центрально-Городского района были очень выразительными: улица, где активно велась торговля, называлась Базарная (сегодня это улица Александра Поля). Баня находилась на Старобанной улице. Улицу, заселенную мастерами-переселенцами, называли Немецкой.

Центрально-Городской район сохраняет богатое историческое наследие. Именно в слиянии рек Саксагань и Ингулец возникло поселение, которое со временем переросло в город. В Кривом Роге определены 18 объектов, имеющих статус памятников архитектуры.

Парк имени Федора Мершавцева – один из самых старых в городе. Название посвящено основателю, дворянину и участнику Крымской войны Федору Мершавцеву. Мершавцев был участником двух кругосветных путешествий и высадил в парке экзотические деревья, большинство из которых были доставлены из других стран. В 1903 году, незадолго до своей смерти, он обустроил в парке первый в городе фонтан, лодочную станцию и карусели.

Кривой Рог-Главный – важная транспортная артерия Кривбасса.

В начале полномасштабной войны, только через месяц, начиная с 24 февраля, вокзал "Кривой Рог – Главный" доставил в безопасные места более 100 тысяч человек.

Сооружение станции считается памятником архитектуры и истории. Станция имеет разветвленную систему путей, оснащенную надежной системой безопасности движения.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фото Ужгорода.

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