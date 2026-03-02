Какими были древние Черкассы: атмосферные фото

Черкассы, как и многие украинские города, имеют многослойную историю, где современные локации часто стоят на месте древних кладбищ, храмов или промышленных объектов. Старые фотографии из местных сообществ позволяют увидеть, как выглядели ключевые места города в разные эпохи.

От парка с трагическим прошлым до популярных отелей и порта – эти объекты отражают эволюцию Черкасс от XIX века до наших дней. Предлагаем детальный обзор самых ярких локаций, запечатленных на архивных фотографиях.

Соборный парк

Современный Соборный парк (ранее Первомайский) имеет глубокие исторические корни. Во второй половине XIX века эта территория принадлежала Свято-Николаевскому собору и служила большим городским кладбищем, где хоронили людей разных вероисповеданий – православных, католиков, мусульман и лютеран. Здесь стояли фамильные склепы, скульптуры и даже отдельная кладбищенская Свято-Успенская церковь.

После революции и советских гонений на религию кладбище пришло в упадок, стало местом мародерства, а в 1946 году собор взорвали, а захоронения снесли. В 1954 году территорию превратили в парк культуры с аттракционами и детской железной дорогой. Сейчас он – популярное место для верующих и прогулок.

Кинотеатр "Романтик"

Кинотеатр "Романтик" на улице Смелянской открылся 4 декабря 1975 года и быстро стал любимым местом для просмотра фильмов. Здание площадью более 1100 м² видело многочисленные премьеры и собирало черкасчан на сеансы. Со временем кинотеатр прекратил работу, а помещение перешло в аренду и приватизацию.

Дом быта "Славутич"

Дом быта "Славутич" на улице Благовестной возведен в 1983 году и стал важной частью центральной части Черкасс. Это был типичный советский комплекс услуг – от парикмахерских до ремонта обуви и бытовой техники. Сегодня здание продолжает функционировать, сохраняя архитектурный стиль той эпохи.

Гостиница "Октябрьская"

Отель "Октябрьский" долгие годы был одним из самых известных в Черкассах. В 1980–2000-х годах здесь останавливались знаменитости, а в ресторане праздновали свадьбы и юбилеи. Впоследствии заведение сменило название на "Апельсин" и продолжает принимать гостей, сохраняя репутацию уютного места в историческом центре.

На фотографиях также зафиксированы такие локации:

Бульвар Шевченко

Соборная площадь

Пожарное депо в Черкассах

Речной порт

Речной порт в Черкассах начался как пристань в XIX веке. До 1961 года это была простая пристань, но после создания Кременчугского водохранилища порт реконструировали: намели песок, возвели дамбу и механизированные причалы. В 1961 году приписали первое судно "Юрий Гагарин". С 1986 года порт экспортировал карбамид во Вьетнам и Индию, лес в Турцию, торф во Францию, а в 1990-х импортировал сахарный тростник из Бразилии. В 1996 году создано акционерное общество "Черкасский речной порт", который стал важным логистическим центром.

Магазин "Олимпия"

Центральный стадион

Эти старые фото напоминают, как Черкассы превращались из провинциального города в современный областной центр, сохраняя память о прошлом в названиях, зданиях и парках.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии из Черкасс начала XX века.

