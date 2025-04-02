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Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Елена Былим
История городов Украины
3 минуты
147
Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Черкассы, город с многовековой историей, раскинувшийся на берегах Днепра, пережил немало эпохальных перемен. От казацкой славы до промышленного расцвета город всегда был в центре важных событий.

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Особый период в истории Черкасс начался в 1954 году, когда город получил статус областного центра, что дало толчок к его стремительному развитию. OBOZ.UA предлагает узнать, какими были Черкассы в то время, когда город начал приобретать новый вид.

Особый период развития города начался 7 января 1954 года, когда Черкассы получили статус областного центра. Какими же были Черкассы сразу после этого знаменательного события?

Сохранившиеся фотографии тех времен демонстрируют активное развитие города: подготовку к асфальтированию центральной площади, снос старых торговых рядов, строительство речного вокзала и промышленных объектов.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото
Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Происхождение названия "Черкассы"

Существует несколько теорий происхождения названия города. Одна из них связывает ее с тюркскими языками и словом "чиры киши", что означает "люди силы". Другая версия утверждает, что название происходит от племени "чернь ясы", жившего на этих землях.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Историки до сих пор спорят о точной дате основания Черкасс. Согласно летописи, на этой территории жило племя "чернь ясы", а русский историк Иван Болтин называет 1284 год.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Выгодное расположение на берегу Днепра способствовало развитию города как торгового и военного центра. Черкассы стали одним из первых казацких поселений в Украине и сыграли немаловажную роль в Национально-освободительной войне Богдана Хмельницкого.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

В средние века Черкассы имели две крепости: деревянный замок в центре города и еще один, построенный на месте современного Холма Славы. Эти укрепления служили защитой жителей во время нападений врагов.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Со временем архитектурный вид Черкасс изменялся. От деревянных домов и церквей город перешел к застройке в стиле модерн, появлялись каменные здания, такие как здание Майбороды и усадьба Щербины.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Во второй половине 19 века в Черкассах появились сахарный завод, рафинадный завод, кирпичный завод и другие промышленные предприятия. Строительство железнодорожного моста через Днепр способствовало развитию торговли.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Параллельно с промышленным развитием в Черкассах активно развивалась культурная инфраструктура. Появлялись театры, музеи, библиотеки и другие культуры.

Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

OBOZ.UA ранее показывал фотографии с Черкасс, отснятые в середине XX века.

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