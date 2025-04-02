Какими были Черкассы сразу после того, как стали областным центром: фото

Черкассы, город с многовековой историей, раскинувшийся на берегах Днепра, пережил немало эпохальных перемен. От казацкой славы до промышленного расцвета город всегда был в центре важных событий.

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Особый период в истории Черкасс начался в 1954 году, когда город получил статус областного центра, что дало толчок к его стремительному развитию. OBOZ.UA предлагает узнать, какими были Черкассы в то время, когда город начал приобретать новый вид.

Особый период развития города начался 7 января 1954 года, когда Черкассы получили статус областного центра. Какими же были Черкассы сразу после этого знаменательного события?

Сохранившиеся фотографии тех времен демонстрируют активное развитие города: подготовку к асфальтированию центральной площади, снос старых торговых рядов, строительство речного вокзала и промышленных объектов.

Происхождение названия "Черкассы"

Существует несколько теорий происхождения названия города. Одна из них связывает ее с тюркскими языками и словом "чиры киши", что означает "люди силы". Другая версия утверждает, что название происходит от племени "чернь ясы", жившего на этих землях.

Историки до сих пор спорят о точной дате основания Черкасс. Согласно летописи, на этой территории жило племя "чернь ясы", а русский историк Иван Болтин называет 1284 год.

Выгодное расположение на берегу Днепра способствовало развитию города как торгового и военного центра. Черкассы стали одним из первых казацких поселений в Украине и сыграли немаловажную роль в Национально-освободительной войне Богдана Хмельницкого.

В средние века Черкассы имели две крепости: деревянный замок в центре города и еще один, построенный на месте современного Холма Славы. Эти укрепления служили защитой жителей во время нападений врагов.

Со временем архитектурный вид Черкасс изменялся. От деревянных домов и церквей город перешел к застройке в стиле модерн, появлялись каменные здания, такие как здание Майбороды и усадьба Щербины.

Во второй половине 19 века в Черкассах появились сахарный завод, рафинадный завод, кирпичный завод и другие промышленные предприятия. Строительство железнодорожного моста через Днепр способствовало развитию торговли.

Параллельно с промышленным развитием в Черкассах активно развивалась культурная инфраструктура. Появлялись театры, музеи, библиотеки и другие культуры.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии с Черкасс, отснятые в середине XX века.

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