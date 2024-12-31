Какими были Черкассы в середине ХХ века: интересные исторические фото

Областной центр Черкассы возвышается на правом берегу Днепра у самого Кременчугского водохранилища. История города неразрывно связана с военными победами, свободолюбивым духом и развитием культуры Украины.

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В частности, именно Черкассы стали одним из ключевых очагов национально-освободительного восстания 1768-1769 годов, которое вошло в историю, как Колиивщина. А еще именно на землях этого региона родился и был похоронен выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко.

Конечно, привлекал город и разных художников – архитекторов, художников, а впоследствии и фотографов. Чтобы увидеть Черкассы их глазами, стоит посмотреть архивные снимки города. Так, Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного на своей Facebook-странице опубликовала подборку кадров середины и конца ХХ века. Они зафиксировали развитие Черкасс в советские времена.

На фото можно увидеть как старинные архитектурные достопримечательности города, так и здания ранних советских времен. Все кадры выполнены в черно-белых цветах и отражают городской ландшафт таким, каким он был в те времена. В частности, можно увидеть, что во времена СССР не всегда хорошо заботились о состоянии дорог. Однако пытались украсить города зеленью.

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