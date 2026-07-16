Каким было Яремче в начале XX века: редкие фотографии

Небольшой и очень уютный город Яремче притаился в Карпатских горах на берегу реки Прут на юге Ивано-Франковской области. Он уже много десятилетий сохраняет за собой статус одного из главных курортов региона.

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Толчком к развитию индустрии отдыха здесь стало строительство в 1894 году железной дороги, соединившей Станиславов (современный Ивано-Франковск) с Закарпатьем через Карпаты. В эти прекрасные горные леса хлынул поток туристов, и некоторые даже привозили с собой фототехнику, чтобы запечатлеть местные красоты. Именно такие кадры, сделанные в 1904 году, опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе".

В то время сюда по железной дороге приезжали отдыхающие из Станиславова, Львова, Тернополя, Черновцов, Кракова и даже Вены. На рубеже XIX-XX веков Яремче развивалось прежде всего как климатический курорт для лечения легочных заболеваний. Чистый горный воздух и живописная долина Прута привлекали состоятельных гостей из Австрии и Польши, желавших отдохнуть и укрепить здоровье.

Уже в то время в пиковые сезоны город принимал от 1500 до 2500 человек – немалая цифра для крошечного горного поселения. Чтобы изысканная публика не скучала, в Яремче с гастролями приезжали театральные коллективы и певцы.

Конечно, такое развитие туризма стимулировало и развитие самого города. К началу ХХ века в Яремче уже насчитывалось более 70 туристических комплексов. Вскоре местные активисты создали "Яремчанский клуб", открыли почтовое отделение – и поселение наконец получило статус отдельного населенного пункта со своей печатью и гербом с изображением оленя.

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