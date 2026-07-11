Какой раньше была Ворохта: в сети показали атмосферные фото

Городок Ворохта в Ивано-Франковской области имеет долгую историю как прекрасный карпатский курорт. Первые туристы начали стекаться сюда еще в XIX веке, когда сюда проложили железнодорожную ветку. Но настоящий расцвет пришелся на межвоенный период, когда Ворохта входила в состав Польши.

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В 1930-х годах она считалась вторым по значимости горнолыжным курортом страны после Закопаного и привлекала туристов со всей страны. Примерно в этот период Ворохту запечатлели на фотографиях, которые теперь опубликовала Facebook-группа "Путешествие по старой границе".

Уже в те времена инфраструктура городка была развитой по любым меркам: десятки пансионатов, гостиниц, баз отдыха и вилл, многочисленные гуцульские дома, где также можно было остановиться, предлагали туристам гостеприимство. Здесь работали рестораны и даже функционировал летний лагерь для детей железнодорожников. В 1930 году в Ворохту запустили специальный зимний поезд из Кракова, на котором можно было совершить небольшое путешествие по заснеженным Карпатам.

Курортные здания, которые в этот период строились в Ворохте, отражали все актуальные европейские стили — от сецессии до функционализма и ар-деко. Здесь можно было увидеть роскошные деревянные виллы в закопанском и альпийском стилях.

После Второй мировой войны и присоединения к СССР курортный характер Ворохты сохранился, но приобрел советские черты: частные пансионаты уступили место профсоюзным базам отдыха и санаториям, а изысканные здания начали уступать место грубым бетонным новостройкам в стиле советского модерна. Место стало более доступным, но утратило прежний блеск.

Сегодня Ворохта остается одним из главных туристических центров Ивано-Франковской области. Здесь работают несколько подъемников, в том числе двухкилометровый кресельный. Летом поселок привлекает любителей пешего туризма и карпатской природы, зимой — лыжников. Правда, после появления Буковеля Ворохта отошла на второй план — но сохранила атмосферу более тихого и камерного карпатского курорта.

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