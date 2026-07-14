Каким было Ровно более 100 лет назад: архивное фото

Соборная – самая длинная и главная улица Ровно. А еще она одна из старейших, ведь существует по крайней мере с XVIII века.

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Когда-то она называлась Шосовая, ведь здесь проходило главное шоссе Киев-Берестя. А сейчас ее название указывает на то, что на ней расположены два собора (Свято-Воскресенский и Покровский) и костел (Святых Апостолов Петра и Павла и Божьего Милосердия). Также современное название символизирует стремление украинцев к соборности земель в едином независимом Украинском государстве. Как выглядела эта городская магистраль в 1911 году, показали на старинной фотографии в Facebook-сообществе "Старый город. Ровно историческое". Качество снимка было улучшено.

На кадре вдали виден Свято-Воскресенский собор. Однако дорога на момент съемки здесь была еще грунтовой.

В целом нынешняя улица Соборная была обозначена уже на самых древних планах города, хотя тогда имела значительно меньшую протяженность и не выходила за пределы старой части Ровно. Настоящим градообразующим объектом она стала в 1857 году, когда через Ровно проложили шоссе Киев – Берестя. Именно тогда улица получила упомянутое уже первое задокументированное название – Шосовая, или Шосейная.

Храмы здесь построили в конце XIX века – именно в этот период появились православный Свято-Воскресенский собор и римско-католический костел Святого Антония. Тогда же на улице располагались государственные учреждения, гостиницы и магазины. В 1920-х годах построили кинотеатр "Новый Свет".

Название улицы менялось вместе со сменой власти в городе – и эта хроника переименований сама по себе является краткой историей Ровно. При Российской империи – Шосовая. При Второй Речи Посполитой – 3 Мая, в честь первой польской Конституции. В годы нацистской оккупации –улица Адольфа Гитлера. При советской власти – сначала Ленинская, затем Сталина. Современное название улица получила 30 января 1991 года – уже после провозглашения независимости Украины.

Сегодня Соборная остается главной артерией города. В 2023 году Государственный архив Ровенской области реализовал проект "Виртуальное Ровно: путешествие во времени по центральной улице города" – цифровую реконструкцию облика Соборной в межвоенный период на основе архивных документов и сотен исторических фотографий.

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