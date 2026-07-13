Каким был Львов в начале ХХ века: редкие фото

Начало XX века стало для Львова периодом наибольшего расцвета. Город разбогател за счет карпатской нефти и стремительно развивался – здесь появлялись роскошные здания в европейском стиле, которые и сформировали основу его архитектурного ансамбля.

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Какими были два довольно примечательных здания того времени во Львове, показала на старинных фотографиях Facebook-страница "Путешествие по старой границе". Первое – это железнодорожный вокзал, который в 1904 году открыли для пассажиров. Второе – исторический каменный дом на современной улице Сечевых Стрельцов, 2.

Железнодорожный вокзал

Строительство нового вокзала велось во Львове с 1901 по 1904 год. Именно в год, когда его открыли для пассажиров, и были сделаны эти фотографии. Проект вокзала разработал архитектор Владислав Садловский, который создал роскошное здание в стиле сецессии (модерна) с элементами неоренессанса. Он украсил его большим центральным куполом и щедро обогатил декоративными деталями. Вокзал строили как настоящие городские ворота, поэтому к функциональности старались добавить торжественный облик.

Появление нового вокзала значительно укрепило роль Львова как важного транспортного узла в Европе. Город получил современную инфраструктуру, что помогло активизировать торговлю и привлечь новых туристов. Удобный вокзал с крытыми платформами и просторными помещениями для пассажиров этому очень способствовал.

Дом на улице Сечевых Стрельцов, 2

Дом, вход в который мы видим на другом фото, является самым старым зданием на своей улице – его построили в 1847 году для графа Каетана Карницкого. Каменный дом появился в период формирования так называемого "банковского квартала" Львова, на месте бывших садов. Его строили в стиле ампир и украсили выразительным порталом с колоннами, массивным балконом и симметричным фасадом. Архитектурно каменный дом отличается богатым декором: аттик украшен двумя львами с картушем архистратига Михаила, а рельефы на фасаде изображают мифических и символических существ – грифона, сфинкса, орлов, сцену борьбы зверей. Предположительно, эти скульптуры создал мастер из круга Гартмана Витвера фон Шимзера или его последователи.

Уже с 1869 года здесь действовала Галицкая сберегательная касса, что закрепило за зданием финансовую функцию, а впоследствии оно стало арендным – с магазинами, кафе и офисами. Рекламные вывески этих заведений мы и видим на фотографии, сделанной в 1903 году.

В межвоенный период здание находилось в центре оживлённого банковского квартала, где сосредоточивалась экономическая жизнь города. В ХХ веке его функции менялись: в советское время здесь располагались заведения общественного питания, а в новейший период открылись коммерческие помещения. Недавняя реставрация изменила облик фасада, что вызвало дискуссии среди львовян. Однако красоту здания, несмотря на смену цвета, реставраторы сохранили.

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