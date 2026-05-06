Каким было древнее Мукачево: атмосферные фото

Мукачево – это город, где каждый камень дышит историей, а архивные фотографии позволяют совершить путешествие во времени и увидеть его былое величие. Исторические корни поселения достигает глубокой древности, ведь уже в X-XI веках оно было одним из наиболее развитых центров региона.

На протяжении веков город менял лицо, но сохранял свой неповторимый европейский шарм и архитектурную аутентичность. Современная площадь Мира, которая является сердцем Мукачево, прошла через многочисленные переименования, отражая сложные политические перипетии прошлого века.

Сообщество Made in Uzhhorod опубликовало в Facebook кадры, которые служат напоминанием о несокрушимом духе общины, которая сквозь муки и испытания построила один из красивейших городов Украины.

Интересные факты о Мукачево

Центральная часть Мукачево является настоящим рекордсменом по смене названий. Только в течение XX века главная площадь и прилегающие улицы переименовывались девять раз. В разные времена ее знали как:

Торговую площадь и улицу Главную;

Площадь Арпада и улицу Масарика;

Площадь Миклоша Хорти;

Площади имени Сталина и Ленина.

Только в 1991 году, с началом независимости Украины, власти и жители выбрали окончательное название – площадь Мира, чтобы положить конец идеологическим переименованием.

Центр города – это настоящий музей под открытым небом. Главным украшением здесь является городская ратуша, возведенная в начале XX века. Это сооружение, сочетающее элементы модерна и готики, признано одним из самых изящных в Европе. Кроме административных функций, ратуша привлекает туристов уютным двориком с современными скульптурами.

Сакральная архитектура города представлена такими шедеврами:

Кафедральный костел Св. Мартина: покровителя города, рядом с которым сохранилась средневековая готическая часовня Св.

покровителя города, рядом с которым сохранилась средневековая готическая часовня Св. Свято-Николаевский собор : место, где хранятся неоценимые памятники письменности, в частности "Библия" Ивана Федорова (1581 год).

: место, где хранятся неоценимые памятники письменности, в частности "Библия" Ивана Федорова (1581 год). "Белый дом" (Дворец Ракоци): бывшая резиденция трансильванских князей, построенная в стиле барокко и ренессанса.

Главным символом Мукачево остается замок "Паланок", расположенный на 68-метровой вулканической горе. Именно со строительством этой крепости связывают название города: легенда говорит, что люди насыпали гору в больших "муках".

Крепость получила свое название от дубового частокола (паланку), которым когда-то был обнесен оборонительный ров. На протяжении истории замок был и княжеской резиденцией, и политической тюрьмой, но ни разу враги не смогли взять его силой, за что "Паланок" получил славу Замка Свободы.

Мукачево известно не только архитектурой, но и своими традициями. Ежегодно город принимает фестиваль "Червене вино", который собирает лучших виноделов Закарпатья. Атмосфера старого города, дополненная ароматами вина и местной кухни, делает Мукачево обязательным пунктом для посещения каждым путешественником. Рядом с городом также расположены другие знаковые достопримечательности – дворец графов Шенборнов и замок любви "Сент-Миклош", дополняющие богатую историческую картину края.

