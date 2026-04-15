Давнее Мукачево: в сети показали фото

Украинский город Мукачево стоит на берегах реки Латорица, которая во многом определяла его развитие на протяжении всей истории. Живописный водоем начали фиксировать фотографы, как только это искусство было изобретено.

Антикварные снимки Латорицы в пределах Мукачево опубликовала Facebook-страница Made in Uzhhorod. На кадрах видим полноводное русло реки и виды на замок Паланок. Все кадры были сняты в начале ХХ века.

На первом снимке мужчина сидит в лодке, а на фоне виднеются одноэтажные дома. Судя по надписи в кадре, где название города написано на венгерском языке Munkács, кадр был сделан, когда Мукачево еще входило в состав Австро-Венгерской империи. Тогда Латорицу в черте города использовали как транспортную артерию и для рыбалки.

Другое фото демонстрирует вид на Замковую гору, вершину которой венчает замок Паланок. Когда-то Латорица служила естественной преградой на подступах к замку и защищала его от вражеских набегов.

Третий кадр происходит из альбома "Чехословацкая армия". Он был снят в межвоенном 1938 году, а локацией так же являются окрестности замка Паланок. В это время сооружение служило казармой, а солдаты часто выбирались на берега Латорицы, чтобы искупаться и порыбачить. Собственно, двух военных в лодке мы и видим на этом кадре.

