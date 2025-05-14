Каким был Ужгород во времена Второй мировой войны: архивные фото

В течение ХХ века Ужгород несколько раз менял политическую принадлежность. После распада Австро-Венгерской империи в 1919 году город вошел в состав Чехословакии, став центром автономного края Подкарпатская Русь.

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В 1938 году, в результате Первого Венского арбитража, город был передан Венгрии, которая в 1941 году присоединилась к странам Оси. В октябре 1944 года Ужгород был занят советскими войсками и с 1945 года окончательно включен в состав Украины. В сети появились уникальные архивные фото города времен войны.

Венгрия, контролировавшая Закарпатье с 1938 года, вступила во Вторую мировую войну 27 июня 1941 года на стороне Третьего Рейха. В течение 1941-1944 годов Ужгород оставался тыловым городом, однако в 1944 году фронт стремительно приблизился к его окрестностям.

В октябре 1944 года началась эвакуация венгерских административных учреждений, воинских частей и гражданского населения. В процессе отступления были взорваны мосты через реку Уж.

27 октября 1944 года город заняли подразделения 4-го Украинского фронта красной армии. Сопротивление со стороны немецко-венгерских войск было незначительным.

В годы войны в Ужгороде размещались воинские части и госпитали. Ужгородская гимназия была превращена в госпиталь. На городское кладбище в районе Шахта свозили тела погибших венгерских и немецких солдат, преимущественно из горных районов, где шли боевые действия.

До начала войны еврейская община Ужгорода была многочисленной и активной, составляла около 9 576 человек. Евреи были вовлечены в коммерческую деятельность, ремесла, образование и культуру города. После оккупации немецкими войсками 19 марта 1944 года в городе был создан юденрат (Еврейский совет), а также два гетто: одно на территории кирпично-черепичного завода Московица, другое – на лесопилке Глюка.

В мае 1944 года состоялась массовая депортация евреев Ужгорода в лагерь смерти Аушвиц.

Вторая мировая война привела к существенным демографическим изменениям в Ужгороде. Была практически уничтожена еврейская община, которая играла заметную роль в жизни города. Часть интеллигенции покинула город или подверглась репрессиям. После вхождения Ужгорода в состав СССР, произошло изменение административной системы, введено советское законодательство, а также начата массовая советизация всех сфер жизни.

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