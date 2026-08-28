Каким был Ужгород в начале XX века: архивная фотография

В начале ХХ века город Ужгород входил в состав Австро-Венгерской империи. Тогда он был частью Венгерского королевства и носил название Унгвар. А еще – очень интенсивно развивался.

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Как этот период повлиял на облик города, можно увидеть благодаря старинной фотографии, которую опубликовало Facebook-сообщество Made in Uzhgorod. На снимке, сделанном в 1907 году, видны улица Жупанатская и русло Малого Ужа, а также прилегающая архитектура.

Малый Уж был рукавом реки Уж и протекал через центр города вдоль современных улиц Подградской и Фединца. Рядом стояла мельница жупаната, которая использовала воду этого рукава. Река определяла топографию этого квартала, но в то же время создавала постоянные проблемы: паводки и подтопления были здесь обычным явлением.

На заднем плане над крышами города возвышаются характерные шпили – там мы видим очертания римско-католического собора Святого Креста и греко-католического Крестовоздвиженского кафедрального собора. Они и сегодня остаются узнаваемыми доминантами ужгородского силуэта.

Сегодня это место выглядит совсем иначе. С 1923 года, уже в составе Чехословакии, в Ужгороде начались плановые работы по регулированию реки Уж. Малый Уж давно не отвечал потребностям растущего города. Он мешал застройке, провоцировал подтопления и требовал постоянного обслуживания. В 1936 году рукав засыпали вручную. На месте бывшего водного рукава появилась улица Фединца, которая существует и сегодня. Ничего, что напоминало бы о реке, здесь уже не осталось – разве что характерный изгиб улицы, который опытный глаз может связать с бывшим руслом.

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