Старые фото Белза: в сети показали уникальные кадры

Старинный город Белз расположен во Львовской области, на реке Солокия, в трех километрах от польской границы. Он является одним из старейших в Украине – первое письменное упоминание о нём датируется 1030 годом в "Повести временных лет".

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Несмотря на то, что сейчас это небольшой провинциальный городок, он пережил великие события. В той же "Повести" описывается, как Ярослав Мудрый отвоевал город у поляков. В XII-XV веках Белз был столицей удельного Белзского княжества, позже – центром Белзского воеводства в составе Польской короны. После раздела Польши в конце XVIII века город перешел к Австрии и постепенно утратил прежний статус. Каким был Белз в межвоенный период, показали на старинных фотографиях в Facebook-сообществе "Путешествие по старой границе".

На рубеже XIX-XX веков Белз жил тихой, но насыщенной провинциальной жизнью. Еврейская община, основанная еще в конце XIV века, в то время составляла большинство населения и играла ведущую роль в торговле. Особой славой Белз пользовался в мире хасидизма: здесь сформировалось белзское направление этого течения, и город стал местом паломничества тысяч иудеев со всей Европы. В межвоенный период Белз входил в состав Польши и оставался одним из важных еврейских духовных центров региона. Все это прервала Вторая мировая война: нацистская оккупация уничтожила еврейскую общину и разрушила более двух третей городской застройки.

Костел святой Вероники

Костел строился с 1906 по 1911 год по проекту архитектора Каликста Кшижановского и получил имя святой Вероники. Здание выполнено в стиле модерн с элементами неоготики – асимметричный фасад, башня справа от входа, вмурованные в стену ядра как напоминание о давних осадах города. В межвоенный период костел использовался как гарнизонный. Сегодня это действующая православная церковь Святого Николая.

Большая синагога

Белзская синагога была построена раввином Шулимом Рокахом по образцу знаменитой бродівской и считалась одной из самых выдающихся в регионе. Во время нацистской оккупации она была разрушена вместе с большинством еврейских построек города. Сегодня сохранились лишь руины – они являются местом паломничества хасидов со всего мира, которые приезжают к могиле белзских цадиков.

Костел Пресвятой Девы Марии и монастырь отцов доминиканцев

Доминиканцы появились в Белзе еще в 1402 году. Каменный костел и монастырский комплекс возводились с середины XVII века – это одно из старейших каменных сооружений города. Во время боевых действий 1944 года здания подверглись значительным разрушениям и до сих пор остаются в виде живописных руин. Сохранилась барочная колокольня начала XVIII века с изысканным порталом и пилястрами ионического ордера – она выходит фасадом на Рыночную площадь и является одним из самых красивых сооружений современного Белза.

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