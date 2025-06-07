Каким был старый Тернополь: редкие фото: редкие фото

Тернополь – город с древней историей. Основанный в 1540 году Яном Амором Тарновским как пограничное укрепление, город быстро превратился в административный, торговый и культурный центр региона.

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В сети обнародовали редкие фото Тернополя. Фотографии помогают реконструировать элементы городского ландшафта середины прошлого века.

С момента основания и до середины XX века Тернополь менял государственную принадлежность несколько раз. Город находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, Австро-Венгрии, Российской империи, ЗУНР, Польской Республики, СССР, а также был под нацистской оккупацией. Каждый из этих периодов оставил отпечаток на архитектуре, демографии и устройстве города.

До Второй мировой войны Тернополь выполнял роль уездного и воеводского центра. С ноября 1918 года до января 1919 года – кратковременно стал столицей Западно-Украинской Народной Республики, в 1920 году – столицей Галицкой ССР. В межвоенный период город развивался по образцу административного центра Второй Речи Посполитой.

Большинство архитектурного наследия довоенного периода было уничтожено во время Второй мировой войны, особенно в результате боев 1944 года. Пострадали как жилые кварталы, так и административные здания. После войны значительная часть города была перестроена по советским образцам.

Редкие фотографии Тернополя имеют значение как исторический источник. Они документируют не только архитектурный облик, но и социальные, культурные и этнические особенности города. Снимки помогают реконструировать утраченные элементы городского ландшафта и проследить эволюцию территориального планирования.

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