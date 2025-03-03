Каким был Покровск в начале ХХ века: старые фото заселения

В начале XX века на территории современной Донецкой области существовал рабочий поселок Гришино, ныне известный как город Покровск. Этот населенный пункт появился благодаря строительству Екатерининской железной дороги, которое началось в 1880 году.

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Административно поселок входил в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Первыми жителями нового пристанционного поселения стали жители окрестных сел, а также переселенцы из северных регионов Украины и центральной части России. В сети показали архивные фото Покровска.

Развитие поселения значительно ускорилось после создания здесь одного из главных железнодорожных депо в 1881 году. Два года спустя был построен двухэтажный вокзал, ставший важным транспортным узлом региона. Официально Екатерининская железная дорога начала свою работу 18 мая 1884 года.

В начале XX века станция Гришино играла важную роль в транспортировке грузов: ежегодно отсюда отправляли около 1 миллиона пудов зерна и до 3 миллионов пудов каменного угля. Вместе с развитием железнодорожного сообщения в поселке начали появляться мелкие предприятия, а вокруг него активно разрабатывались угольные рудники.

Население росло стремительными темпами: в начале XX века здесь проживало около 2600 человек, преимущественно работников железной дороги и членов их семей. К началу Первой мировой войны количество жителей увеличилось до 4465 человек, что свидетельствует о быстром экономическом развитии этого региона.

В советский период изменили название станции и поселка – сначала на Постышево, а в марте 1938 года – Красноармейское. В октябре 1938 года поселок получил статус города.

30 декабря 1962 г. Красноармейское переименовано в Красноармейск и отнесено к городам областного подчинения.

В начале 1970-х годов открыли молокозавод, мясокомбинат, началось сооружение шахты "Красноармейская-Западная №1". В 1970 году город газифицировали.

12 мая 2016 года постановлением Красноармейска переименовано в Покровск.

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