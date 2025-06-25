Каким был один из первых Институт благородных девиц в Полтаве: старые фото

История образования в Украине хранит много интересных страниц, одной из которых является деятельность Полтавского института благородных девиц. Это учебное заведение, функционировавшее с 1818 по 1917 год, стало знаковым явлением для своего времени. Он был первым среди губернских городов Российской империи, а также единственным средним учебным заведением в Полтавской губернии, который давал образование дочерям обедневших дворян.

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Институт не только давал знания, но и воспитывал барышень эстетически и этически, готовя их к жизни в обществе и предоставляя право на должности воспитательниц.

Архитектурный комплекс Полтавского института благородных девиц, ныне известный как Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, является выдающимся памятником архитектуры первой половины XIX века, выполненным в классическом стиле. Это сооружение является частью ампирного ансамбля Полтавы и имеет статус памятника архитектуры национального значения.

История создания Института благородных девиц в Полтаве

План застройки института разработал архитектор Александр Штауберт, а его строительством руководил архитектор Людовик Шарлемань. Сначала, в 1830 году, был возведен трехэтажный центральный корпус, к которому позже достроили два двухэтажных флигеля, соединенные с основным корпусом одноэтажными галереями. В течение XIX века комплекс расширялся, объединив все объекты в длинное (более 130 м) трехэтажное сооружение. Двор института был окружен каменной оградой, а въезд украшали две башенки-пропилеи с колоннами. В 1841 году к комплексу также присоединили помещения Полтавской школы садоводства. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, но впоследствии его восстановили в первоначальном виде.

Идея создания Института благородных девиц принадлежит Варваре Репниной, внучке последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского, которая прибыла в Полтаву в 1816 году вместе со своим мужем. Будучи прогрессивной женщиной, Варвара Репнина стремилась обеспечить доступ к образованию для дочерей обедневших дворян, чтобы они могли получить не только практические навыки, но и глубокие знания, включая иностранные языки и умение поддерживать беседу. Сначала заведение функционировало в квартире Репниной и финансировалось меценатами. Однако, понимая неустойчивость такого финансирования, Варвара Репнина обратилась к правительству с просьбой основать институт, который бы финансировался дворянами Полтавской губернии.

Средства на строительство помещения для заведения пожертвовала семья Репниных, а известный меценат Семен Кочубей продал за полцены усадьбу, где и разместился институт. В августе 1818 года Министерство народного образования официально разрешило начало работы, утвердив "Положение о Полтавском институте благородных девиц". В октябре дворянский совет принял на работу первых четырех классных дам и набрал 15 дворянок. Директором заведения стала парижанка мадам Юлия Реньи. Первое занятие состоялось 12 декабря 1818 года.

Сначала финансирование института осуществлялось за счет дворян, которые вносили сумму в зависимости от количества своих крепостных. Однако такой подход оказался неустойчивым, и заведение начало накапливать долги. В 1818 году Институт благородных девиц получил стабильное финансовое обеспечение. Через девять лет он превратился в правительственное заведение, что означало выделение средств из казны на содержание и обучение 60 девушек, а также строительство нового помещения в течение четырех лет. Стоимость обучения до преобразования в правительственное заведение составляла 150-400 рублей в год. Количество учениц постоянно росло: от 15 в начале до 209 за семь лет до закрытия.

Полный курс обучения длился семь лет, и в институт принимали девушек дворянского происхождения и духовенства в возрасте от шести до восемнадцати лет. В учебной программе, которая состояла из девяти дисциплин, особое внимание уделялось немецкому и французскому языкам, музыке и рукоделию. Обязательными также были Закон Божий, рисование, танцы, история, арифметика, география и основы экономического домашнего хозяйства. Религиозно-духовное воспитание играло важную роль, с ежедневными молитвами и воскресными службами в приинститутской церкви.

Дисциплина, наказания и награды

Дисциплина в институте была строгой. Руководящий состав включал директора, инспектора по учебной работе и инспектора, которая следила за порядком. В каждом классе были наставницы, которые прививали девушкам "послушание, благопристойность, доброжелательность и благоразумие". Ежедневное расписание было четко регламентировано: подъем в 6 утра, молитва, завтрак, уроки, обед, снова уроки, полдник, ужин, отдых и подготовка ко сну, завершаясь в 21:00. Каждую субботу после обеда девушки повторяли выученный за неделю материал.

Особое внимание уделялось чистоте и посещению врача. За неопрятный вид учениц не допускали в класс. За нарушение правил применялись различные наказания, от внушений и выговоров до отсаживания за последние парты или за отдельный стол в столовой. Однако были и награды: за "приличное поведение и старательное выполнение своих обязанностей" ученицам вручали золотой и серебряные шифры императрицы Елизаветы, а за хорошее поведение в течение недели - праздничную ленту. Первые парты в классе также занимали лучшие воспитанницы в соответствии с их успехами.

За сто лет своего существования Полтавский институт благородных девиц посещали такие известные личности, как Тарас Шевченко, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Панас Мирный, которые положительно отзывались о работе заведения. Высокий уровень подготовки выпускниц подтверждается их дальнейшими достижениями. Среди известных выпускниц - украинская писательница Любовь Яновская, поэтесса Александра Псел, художница-миниатюристка Юлия Волкова, участница революционного движения Мария Рейдер, а также Александра Шейдеман, будущая жена Афанасия Мирного.

Полтавский институт благородных девиц просуществовал почти сто лет. Его деятельность завершилась в январе 1917 года, когда заведение эвакуировали во Владикавказ, где оно стало городской женской гимназией. После этого на месте Института размещались различные учреждения, включая землеустроительный техникум и благотворительную организацию "Спасение детей".

Здание было разрушено во время Второй мировой войны, но потом его восстановили. И сегодня в историческом здании располагается Полтавская политехника, сохраняя память об этом уникальном учебном заведении.

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