Каким был Львов в XIX веке: историческое фото

Львовские трамвайные пути скрывают множество уникальных фактов: например, во время строительства линии на Лычаков в 1894 году из-за чрезмерной узости улицы Русской пришлось проложить только одну колею, что впоследствии образовало легендарное "рельсовое сплетение".

Интересно, что первые маршруты не имели номеров, а обозначались буквами, причем линия на Лычаков (LD) получила от горожан шутливое прозвище "лайдак". Гидравлические вызовы львовского рельефа заставили инженеров создавать сложные S-образные виражи, которые остряки прозвали "закрутнями Бадени".

Кроме пассажиров, трамваи вблизи Лычаковской рогачки часто встречали враждебно настроенные извозчики, которые видели в технике угрозу своему промыслу. К тому же именно на этой линии в 1895 году произошло первое в истории города трагическое ДТП с участием трамвая, что вызвало настоящий бунт среди местных жителей.

В сети показали историческую фотографию, на которой зафиксирована прокладка трамвайной колеи на Лычаков. Фотография сделана осенью 1894 года.

Появление трамвайных путей во Львове

Первые планы по трамвайному сообщению с Лычаковом возникли еще в 1880-х годах, однако реализация проекта постоянно откладывалась из-за сложного рельефа и бюрократических преград. Триестинское трамвайное общество длительное время отказывалось работать на крутых подъемах, пока в 1893 году магистрат окончательно не решил прокладывать именно электрическую линию. Процесс строительства осенью 1894 года сопровождался конфликтом с наместником Галичины Казимиром Бадени, который запретил прокладывать рельсы мимо своего офиса, опасаясь шума. Поэтому инженерам пришлось пробивать дорогу через Губернаторские валы, создавая крутые повороты.

Открытие регулярного движения 30 октября 1894 года вызвало настоящий шок у жителей пригорода. Особенно радикально на появление "железного коня" отреагировали семьи извозчиков, чей бизнес оказался под угрозой. История зафиксировала курьезные случаи, когда местные женщины метали в первые вагоны гнилые помидоры и яйца, а одна из жительниц даже прибегла к откровенно непристойным жестам в адрес кондукторов. Лычаков того времени был самоуправляемым участком, где жили как состоятельные пекари и извозчики, так и криминальные элементы, поэтому восприятие инноваций было крайне неоднозначным.

Лычаковская рогачка

Строительство путей кардинально изменить ландшафт Лычакова, который еще в XVII веке был дикой местностью, где волки могли загрызть королевского часового. Колеи на самой улице Лычаковской сначала были односторонними и располагались непосредственно возле тротуаров, и лишь впоследствии линия стала полноценно двухколейной. Конечная остановка была расположена возле школы Зиморовича, где трамваи разворачивались с помощью специального "треугольника" для маневрирования с прицепными вагонами. Поскольку маршрут Вокзал-Лычаков обслуживал более 30% пассажиропотока, использование дополнительных вагонов было необходимостью уже с 1899 года.

Отдельное внимание в истории линий уделяли Лычаковской рогачке — городской таможне со шлагбаумом, где с крестьян взимали пошлину за въезд в город. Название "рогачка" сохранилось в народной памяти как топоним, обозначая границу между городом и окрестностями. Развитие сети продолжалось и перед Первой мировой войной, когда в 1914 году колею дотянули до станции Лычаков, чтобы согласовать расписание трамваев с пригородными поездами Подгаецкой железной дороги.

Несмотря на оккупации и войны, трамвайное хозяйство выжило, хотя позже австрийские власти были вынуждены изымать медь из проводов для военных нужд, заменяя ее стальными аналогами.

