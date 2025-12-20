Львов 100 лет назад: опубликованы архивные кадры

Львов всегда считался культурной жемчужиной Восточной Европы, где каждый камень дышит многовековой историей и архитектурной роскошью. Этот город, основанный королем Даниилом в XIII веке, пережил падение империй, смену флагов и вихри мировых войн, сохранив при этом свою неповторимую европейскую идентичность.

Видео дня

Сегодня Львов входит в мировое наследие ЮНЕСКО, привлекая внимание исследователей своей архитектурной многослойностью от ренессанса до сецессии. Недавно опубликованные архивные кадры позволяют увидеть город таким, каким он был ровно сто лет назад — в 1920-х и 1930-х годах.

На фото зафиксированы не только монументальные сооружения, но и повседневный быт жителей, что делает эти кадры бесценным источником для краеведов. Особое внимание привлекают снимки Марека Мюнца, демонстрирующие локации, которые со временем изменили свое назначение, но сохранили величие.

Оперный театр в ретроспективе

Центральной фигурой архивных снимков стал Львовский театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, который и сегодня остается визитной карточкой города. Построенный на рубеже веков по проекту Зигмунта Горголевского, театр открылся в 1900 году премьерой оперы "Янек", где главную партию исполнил легендарный Александр Мишуга. В межвоенный период, зафиксированный на фото, театр назывался Большой городской театр и представлял зрителям шедевры Вагнера, Верди и Бизе.

Интересно, что в 1934 году из-за глубоких финансовых трудностей театр был вынужден временно закрыть свои двери, но уже в 1939 году он возобновил работу под советской юрисдикцией. Во время Второй мировой войны, несмотря на смену оккупационных режимов, на сцене продолжали ставить итальянские и немецкие оперы, что свидетельствует о непрерывной культурной преемственности города. В послевоенные годы здание пережило масштабную реставрацию, которая позволила укрепить фундаменты и модернизировать сценические механизмы, сохранив при этом роскошный фасад, который мы видим на ретро-фотографиях.

Площадь Старый Рынок

Другой ракурс архивных фото переносит нас на площадь Старый Рынок — место, где, по преданию, король Даниил заложил первый камень в фундамент Львова. Это сердце древнейшей части города, где когда-то бурлила торговая жизнь под подножием Замковой горы. На снимках 1930-х годов можно увидеть площадь еще до того, как она потеряла одно из своих главных сооружений — монументальную синагогу Темпль, уничтоженную в годы немецкой оккупации.

Архивные фотографии напоминают, что в 1950-х годах эта историческая локация выполняла роль городской автобусной станции пригородного сообщения. Кассы вокзала размещались в каменнице №3, которая в начале века была известна как ресторан Генрика Бербера.

Сегодня площадь Старый Рынок постепенно возвращает себе статус туристического центра: здесь реставрируют старые колодцы, открывают гостиницы и бизнес-центры, пытаясь вписать новые функции в средневековую планировку района.

OBOZ.UA предлагает также посмотреть фотографии, которые зафиксировали дорожные работы во Львове столетие назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.