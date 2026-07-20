Каким был Косов 100 лет назад: архивные фото

В межвоенный период городок Косов (сейчас это Ивано-Франковская область) жил сразу двумя жизнями. Днем здесь стучали ткацкие станки и пахло свежим деревом из мастерских. Вечером же на верандах пансионатов сидели отдыхающие из Львова, Варшавы, Кракова и вдыхали чистый целебный карпатский воздух.

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Этот период, когда Косов переходил от промышленного периода к туристическому, запечатлен на архивных фотографиях. Снимки, сделанные в период с 1925 по 1939 годы, опубликовала Facebook-группа "Путешествие по старой границе".

На первом кадре мы видим мост через реку Рыбница, ведущий к производственным сооружениям местной солеварни. Фотография была сделана в 1925 году. Солеварня была сердцем Косова буквально с момента его основания – именно вокруг нее в XV веке и вырос город. За это предприятие даже велись настоящие сражения, а косовская соль была главным товаром и источником серьезного дохода.

Впрочем, в межвоенный период солевая промышленность начала постепенно приходить в упадок. Добыча сокращалась, ведь традиционное солеварение не могло конкурировать с промышленными предприятиями, и ситуация становилась все более сложной. В 1938 году солеварню окончательно закрыли.

Тем временем росла роль Косова как курорта. Ежегодно сюда приезжали около трех тысяч отдыхающих — цифра немалая для небольшого горного городка. Летом сюда ехали дышать чистым горным воздухом. Отдых в горах на берегах Рыбницы врачи рекомендовали при заболеваниях легких. Зимой же город превращался в горнолыжную базу для активной молодежи.

Добраться до Косова было несложно – город имел железнодорожное сообщение, и специальные курортные поезда доставляли гостей прямо из крупных городов. Сеть пансионатов, обслуживавшая туристов, была разветвленной и разнообразной. Здесь можно было снять скромную комнату у местных хозяев или даже поселиться в благоустроенной вилле.

Наряду с курортной жизнью Косов оставался важным центром народных промыслов. Здесь действовали сразу несколько ковроделен – общества "Гуцульское искусство", а также частные мастерские Грунковского, Медведчука и Гильмана. Трикотажные общества Шниберга и Ранда поставляли изделия на более широкий рынок. Резьба, вышивка и керамика продавались на местных ярмарках, куда съезжались мастера со всей округи. Этот статус город не просто сохранил, но и активно развивает в наши дни.

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