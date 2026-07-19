Каменец в XIX веке: в сети показали уникальное фото

Каменец-Подольский – это уникальный украинский город, занимающий почетное третье место в стране по количеству сохранившихся архитектурных памятников после Киева и Львова. Его сердцем является удивительный средневековый остров площадью 120 гектаров, расположенный посреди глубокого Смотрицкого каньона.

Видео дня

Этот каньон образовался около 140 миллионов лет назад, когда местная река пробивала себе путь сквозь толщу древних коралловых рифов Сарматского моря. Благодаря уникальным геологическим образованиям – Товтрам, которые защищают город от холодных ветров, здесь царит особый тёплый микроклимат.

В социальной сети Facebook сообщество "Мандрівка Старим Кордоном" опубликовало уникальную архивную фотографию. Исторический черно-белый снимок лаконично подписан: "Каменец, 1899".

Интересные факты о Каменец-Подольском

Город таит в себе множество тайн, и исследователи до сих пор спорят о точной дате его основания: одни связывают его с эпохой Римской империи, другие – с древнерусскими временами, а некоторые – с правлением литовских князей Кориатовичей в XIV веке.

Известно, что в средневековье это был чрезвычайно космополитичный город, где каждая крупная этническая община – украинская (русинская), армянская и польская – имела собственную ратушу, магистрат и суд.

Главным оборонительным форпостом всегда оставалась могучая Старая крепость, которая за всю свою многовековую историю потерпела лишь два поражения. В конце XIX века, когда и была сделана опубликованная фотография, Каменец активно расширялся за пределы скалистого острова благодаря строительству Новоплановского моста, превращаясь в современный и динамичный губернский центр.

Новоплановский мост – одно из самых известных инженерных сооружений Каменца-Подольского, соединяющее исторический центр города со Старым городом и микрорайоном Новый План. Мост перекинут через глубокий каньон реки Смотрич и является не только важной транспортной артерией, но и популярной туристической достопримечательностью благодаря живописным видам. Его длина составляет 136 метров, а высота над рекой – около 38 метров. Сооружение опирается на шесть каменных опор и с 1982 года имеет статус памятника градостроительства и архитектуры местного значения.

Проект моста разработал губернский архитектор Александр Песке, а строительство продолжалось с 1864 по 1874 год. Во время Второй мировой войны Новоплановский мост был взорван в июле 1941 года во время отступления советских войск, однако уже в 1947–1949 годах его полностью восстановили.

В 2005-2006 годах сооружение реконструировали, после чего открыли для движения транспорта. Рядом с мостом расположены каменные ступени, ведущие в долину Смотрича, а также живописный водопад, образованный безымянным ручьем, который падает с высоты около 27 метров.

OBOZ.UA предлагает фотографию, которая позволит увидеть, каким был Каменец-Подольский в конце XIX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.