Каким был Ивано-Франковск в 60-х: исторические фото

Ивано-Франковск всегда считался культурным сердцем Прикарпатья, городом с богатым наследием и неповторимой атмосферой. Архивные фотографии, сделанные в 60-х годах, позволяют увидеть, каким он был во времена советского прошлого.

Этот период стал для города особенным, ведь именно тогда его официально начали называть Ивано-Франковском. Однако до этого он не раз менял название, что отражало политические влияния и идеологические настроения эпохи. От Станиславова XVII века до советских дискуссий о переименовании – путь был непростым.

Сегодня эти истории и фото становятся напоминанием о том, как тесно история и культура переплетаются в одном городе.

От Станиславова до Ивано-Франковска

Город, известный ныне как Ивано-Франковск, возник в 1662 году под названием Станиславов. Название было выбрано в честь Станислава Потоцкого, сына основателя Андрея Потоцкого. Крепость, ставшая основой будущего города, быстро превратила его в важный центр Галичины, где сочетались различные культуры и традиции. Впоследствии, в составе Австро-Венгерской империи, название трансформировалось в Станислав, но историческая идентичность оставалась неизменной.

В XX веке ситуация изменилась. После Второй мировой войны советская власть взялась за масштабную "очистку" названий, лишая их напоминаний о польском или австрийском прошлом. Станислав не вписывался в новую идеологию, поэтому в партийных кабинетах обсуждали множество вариантов переименования. Предложения колебались от официально-суровых до почти абсурдных: "Карпатский Сталинград", "Ленинск-Карпатский", "Советск" или даже "Комсомольск-на-Быстрице". Впрочем, ни одна из этих идей не получила поддержки.

Почему город остался Ивано-Франковском

В 1962 году город получил современное название – Ивано-Франковск. Выбор был не случайным: Иван Франко считался удобной для советской власти фигурой. С одной стороны, он был выдающимся украинским писателем и символом национальной культуры, а с другой – его социалистические идеи перекликались с идеологией СССР. Таким образом власть смогла "совместить несовместимое" — подчеркнуть украинский характер города, одновременно отказавшись от его польского прошлого.

Название Ивано-Франковск стало компромиссом, который позволил сохранить идентичность города в новых политических реалиях. К тому же Франко имел личную связь с регионом: он выступал в местных культурных обществах и поддерживал отношения с жителями города. Сегодня архивные фотографии 60-х напоминают, как город переживал изменения и одновременно оставался верным своей исторической миссии – быть важным культурным центром Западной Украины.

