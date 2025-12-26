Каким был Хмельницкий в 60-х: архивные фото: архивные фото

Хмельницкий 1960-х годов – это город в процессе стремительного роста и трансформации. После получения статуса областного центра он быстро менял свой облик, застройку и ритм жизни.

Видео дня

Именно в этот период формировались главные магистрали, административные здания и жилые кварталы. Архивные фотографии позволяют увидеть, каким был Хмельницкий в советскую эпоху.

Краткая история Хмельницкого

Хмельницкий имеет давнюю историю. Территория современного города была заселена еще в эпоху бронзового века, однако первое документальное упоминание о поселении датируется 1431 годом – тогда оно называлось Плоскиров или Плоскировцы. В XVI веке город получил магдебургское право, что способствовало развитию ремесел и торговли. С конца XVIII века город стал называться Проскуров.

XIX век стал периодом промышленного подъема: в Проскурове появились железная дорога, сахарный завод, спиртзавод и другие предприятия. В XX веке город пережил революции, войны и советскую оккупацию. В 1954 году его переименовали в Хмельницкий – в честь гетмана Богдана Хмельницкого, и предоставили статус областного центра, что стало толчком к масштабной перестройке.

Хмельницкий в 1960-х

1960-е годы стали для Хмельницкого временем индустриализации и расширения городской территории. К городу присоединили пригородные села Заречье и Гречаны, начали формироваться новые микрорайоны. Открытие завода трансформаторных подстанций, радиотехнического завода, завода термопластавтоматов и предприятия "Катион", а также развитие индустриально-строительной, пищевой и легкой промышленности превратили город в мощный промышленный центр Подолья.

Значительному росту населения способствовало и открытие первого высшего учебного заведения – технологического института, ныне Хмельницкого национального университета. В этот период проложили первые троллейбусные линии, расширили дорожную сеть.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фото Черновцов – одного из самых красивых городов Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.