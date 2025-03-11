Каким был Харьков за год до Голодомора: архивные фото с 1930-х

Харьков был основан в 1654 году как крепость для сдерживания набегов крымских татар и ногайцев. С течением времени город стал административным центром слободского казацкого полка, играя ключевую роль в защите региона. После ликвидации казацкого строя в 1765 году Харьков получил статус губернского города, что способствовало его дальнейшему развитию.

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В начале ХХ века Харьков стал важным центром промышленности, культуры и торговли на территории Слободской Украины. В декабре 1919 года советские власти окончательно закрепили свое присутствие в городе, сделав его первой столицей УССР. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

То, что Харьков был столицей Украины, сыграло значительную роль в украинизации города. Однако в 1930-х годах развертывание сталинских репрессий, Голодомор, массовые чистки и перенос столицы в Киев существенно повлияли на украинский характер города.

В этот период значительные изменения претерпела и топонимика – большинство улиц получили новые названия в честь большевистских деятелей, военных событий и советских символов, что значительно изменило исторический облик Харькова.

В городе активно развивалась издательская деятельность – работали издательства "Государственное Издательство Украины", "Пролетарий", "Советский крестьянин", "Книгосоюз" и "Движение". Однако впоследствии они были ликвидированы в результате политических репрессий.

Архитектурный стиль Харькова в этот период определял конструктивизм – в городе построили такие знаковые здания, как Госпром, Дом проектов, Главпочтамт, Дворец рабочего и другие.

В 1930-х годах в Харькове произошел значительный рост промышленности: открылись Харьковский тракторный завод (1931), Турбогенераторный завод (1934), Станок (1935), Электротехнический завод и многие другие. Харьковская районная электростанция, введенная в эксплуатацию в 1930 году, обеспечила энергоснабжение новых предприятий.

Однако вместе с расширением промышленных мощностей город понес и серьезные потери в сфере культурного наследия. В 1930-х годах были разрушены многочисленные храмы, в частности, Николаевский собор, Вознесенская, Святодуховская, Иоано-Предтеченская и Мироносицкая церкви, а также одна из древнейших – Рождества Христова. Другие культовые сооружения использовались не по назначению: их превращали в склады, кинотеатры или оставляли запущенными.

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