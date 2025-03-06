Каким был Житомир несколько веков назад: исторические рисунки

В эпоху средневековья Житомир играл важную роль как стратегический южный форпост Великого княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой. Защитная крепость являлась ключевым элементом обороны города. В 1540-х годах местный архитектор Симон Бабинский вместе с первым старостой князем Богушем Корецким, завершили реконструкцию замка.

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Город расширялся и укреплялся. Его территория охватывала около двух гектаров и имела форму неправильного шестиугольника. В сети обнародовали уникальные древние рисунки, на которых изображен Житомир.

Вход в город осуществлялся через трое ворота, а на углах крепости возвышались пять оборонительных башен. В центре укрепления размещались дворец старосты, храм и склады. Соединение с городом обеспечивалось мостом, опрокинутым через обрыв, а также сетью подземных ходов, которые были искусно укреплены.

Скала Чацкого – символ Житомира, получивший свое название в честь польского просветителя и общественного деятеля Тадеуша Чацкого.

Охримовая гора (Кокрин) – историческая местность на северо-западе города, расположенная на левом берегу реки Каменка неподалеку от Подольского моста. Известно, что здесь было поселение еще в XIV–XV веках. Сегодня эта территория является историческим и ландшафтным памятником, на котором сохранились часовня Святого Николая и Покровская церковь.

В XIV–XVIII веках на Замковой горе находилась крепость, игравшая важную роль в защите города. В 1769 году она была разрушена гусарами и донскими казаками.

Кафедральный костел Святой Софии – один из самых древних архитектурных памятников Житомира. Он был построен на Замковой площади в 1737-1751 годах по инициативе епископа С. Ожиги. Архитектурный стиль храма объединяет черты позднего ренессанса и барокко.

Семинарский костел Святого Иоанна из Дукли возведен в 1838 году. Этот костел расположен на улице Киевской, 4, в центре города. Сначала он принадлежал бернардинскому монастырю.

Бернардины поселились в Житомире еще в 1760 году благодаря приглашению старосты Яна Каэтана Ильинского, подарившего им землю и построившего деревянную церковь. Впоследствии на пожертвования общины возведен каменный монастырь. После пожара деревянного костела службы временно производили в монастырских помещениях, а строительство нового храма началось в 1820 году. В 1842 году каменный костел был завершен.

Улица Киевская (ныне Кафедральная) – одна из старейших улиц Житомира, ведущая к Соборной площади. До революционных событий в XX веке Семинарский костел Святого Иоанна из Дукли выходил своей центральной башней на главную площадь города. Однако советские власти, преследуя религиозные общины, закрыли большинство сакральных сооружений, в том числе римско-католические костелы.

В 1842 году, когда было завершено строительство костела Святого Иоанна из Дукли, бернардинам пришлось покинуть монастырь, поскольку по приказу императорской власти его передали Луцко-Житомирской епархии. Восстановление бернардинского общества в городе произошло только 17 мая 1992 года.

Житомирский театр, ныне исполняющий роль городской филармонии. Его основание в XIX веке стало возможным благодаря финансовой поддержке местной шляхты и инициативе польского культурного деятеля Юзефа Игнатия Крашевского. Интересно, что в то время даже в Киеве не было подобного театрального здания. На заднем плане можно увидеть еще одну архитектурную жемчужину – житомирскую водонапорную башню.

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