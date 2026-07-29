Каким был Харьков во время Первой мировой войны: редкая фотография

За свою историю Харьков трижды видел немецкие военные отряды. Впервые это произошло во время Первой мировой войны. В апреле 1918 года кайзеровские войска Германии вошли в Харьков и оставались там до ноября.

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Именно в этот период немцы создали целую серию открыток с видами города, которые сейчас считаются настоящей редкостью. Одну из них показало Facebook-сообщество "История и архитектура Харькова".

На фотографии – панорама Николаевской площади (ныне Майдан Конституции), снятая с пожарной каланчи в сторону Университетской улицы. Сегодня это территория у выхода из станции метро "Исторический музей", напротив известного "Градусника". Вероятно, фотография была сделана уже в апреле – вскоре после входа немецких войск в город.

Николаевская площадь была одним из главных общественных пространств дореволюционного Харькова. Вероятно, именно поэтому на нее обратил особое внимание фотограф того времени.

На снимке справа можно узнать здание бывшего ломбарда – сейчас здесь располагается Харьковский исторический музей. Рядом видно здание консистории. А на заднем плане над городскими крышами возвышаются купола Свято-Покровского мужского монастыря – старейшего в Харькове.

Этот монастырь был основан еще в конце XVII века, вскоре после основания самого города. Покровский собор – главная церковь монастыря – был возведен в 1689 году. Сейчас он является одним из старейших архитектурных памятников города, сохранившихся до наших дней. В дореволюционные времена купола этого собора были архитектурной доминантой центра Харькова.

Сейчас эта часть города вновь страдает от войны. Российские захватчики регулярно обстреливают Майдан Конституции, пытаясь разрушить окружающие его исторические здания.

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