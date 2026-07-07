Каким был Чернигов в 50-х: старые фото

Послевоенные 1950-е годы стали для Чернигова временем значительных перемен. Сильно разрушенный в ходе Второй мировой войны, центр города пришлось восстанавливать фактически с нуля.

Видео дня

Какие городские пейзажи того десятилетия исчезли и что пришло им на смену, показало Facebook-сообщество "Старый Чернигов". На одном фото мы видим часть довоенной застройки, а на другом – одну из центральных улиц в процессе ее строительства.

Снимок, сделанный в начале 1950-х годов, показывает современную улицу Коцюбинского на участке от проспекта Мира в направлении Стрижня. На переднем плане виден дом № 70, где сейчас находится департамент культуры и туризма. На тот момент у него еще не было пристройки, которая появилась позже. А дальше в кадре видно бывшее женское епархиальное училище, которое через несколько лет после того, как был сделан этот снимок, разобрали.

Другой кадр – это уже фрагмент улицы, застроенной сталинками. Именно сталинский ампир был тем архитектурным стилем, который доминировал в послевоенные годы. Монументальные административные здания и жилые дома украшали лепниной, арками и колоннами. Этот стиль должен был демонстрировать мощь и стабильность государства, восстанавливающегося после войны. Центральные улицы приобретали представительный вид – широкие проспекты, симметричные фасады. Что мы и видим на этом снимке.

В конце 1950-х, после хрущевской критики "архитектурных излишеств", вектор изменился. На смену пышному ампиру пришел функционализм — дешевое типовое строительство, которое впоследствии получило название "хрущевки". Город начал быстро расти, но уже без претензий на парадность.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими были Сумы в начале 1960-х годов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.