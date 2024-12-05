Как изменились улицы Днепра: старые фото города

Днепр – четвертый по количеству населения город Украины. Это один из крупнейших научных, исследовательских инновационных центров, который считается "космической столицей" страны. Днепр (тогда – Екатеринослав) был основан на землях ликвидированной Запорожской Сечи в 1776 году, в низовьях реки Самары.

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На территории современного города издавна существовали казачьи поселения. В конце XIX века началось строительство металлургических предприятий на западе города и на левом берегу. В сети показали архивные фотографии города в начале ХХ века.

Екатеринослав первоначально строили как третью столицу бывшей Российской империи, после Москвы и Петербурга. После открытия и начала промышленной разработки залежей полезных ископаемых, в частности железной руды, город быстро стал промышленным центром.

Город много раз менял название:

1645–1784 – Новый Кодак;

1784–1796 – Екатеринослав;

1796–1802 – Новороссийск;

1802–1926 – Екатеринослав;

1918–1919 – неофициально Сичеслав;

1924 – не утверждено название Красноднепровск;

1926–2016 – Днепропетровск;

с 19 мая 2016 года – Днепр.

В конце 1880-х началось строительство металлургических предприятий: металлургический Александровский завод ("Петровка"), трубный завод "Шодуар-А", металлургический завод Гантке (Нижнеднепровский трубопрокатный), построены вагоноремонтные мастерские, Днепровский стрелочный завод.

Вокруг заводов начали расти производственные поселения. Город быстро расширялся и развивался.

Днепропетровск стал одним из ключевых центров металлургической, ядерной, оборонной и космической промышленности.

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