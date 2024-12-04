В сети показали, как выглядел Киев на открытках начала ХХ века. Архивные фото

Одной из возможностей заглянуть в историю Киева являются старые открытки. К примеру, в начале 1900-х годов их продавали с видами зимней столицы.

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Фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Некоторые локации на фотографиях легко узнать.

"Изображение зимнего Киева на открытках начала ХХ века", – говорится в сообщении.

В частности, на опубликованных фотографиях можно увидеть фуникулер и Владимирскую горку.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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