Как изменилась Ворохта за 100 лет: ИИ показал живое преобразование

Города, в которых мы живем, меняются почти незаметно, но возможности искусственного интеллекта позволяют нам смастерить своеобразную машину времени и совершить прыжок на столетие, сравнив старый кадр с современным. Именно так и сделал блогер Роберт Эрик.

Он сравнил две фотографии украинского города Ворохта, расположенного в Карпатах. Один кадр был сделан в 1920-е годы, а другой – уже в наше время. А ИИ соединил их с помощью анимации, чтобы лучше были заметны изменения.

Центром внимания на обоих кадрах является железная дорога. Первую станцию здесь открыли в 1894 году, а ее появление сильно способствовало развитию города. Когда в Ворохту начали ходить поезда, она быстро превратилась из малоизвестного гуцульского села в популярный европейский курорт.

Интересно, что за время, прошедшее с тех пор, местный пейзаж почти не изменился. Застройка городка так и осталась низкоэтажной, а деревьев на близлежащих горах стало даже больше, чем раньше. Сейчас Ворохта остается популярным туристическим центром. Сюда стекаются желающие покорить самую высокую вершину Украины – Говерлу.

