Черкассы 100 лет назад: каким был железнодорожный вокзал. Фото

Бурное развитие железной дороги способствовало и развитию крупных городов. Как это происходило в Черкассах, можно увидеть на архивной фотографии, которой уже более 100 лет.

Видео дня

Снимок черкасской железнодорожной станции, сделанный в 1912 году, опубликовало Facebook-сообщество "История города Черкассы: события и факты". На нем можно разглядеть небольшое по размерам здание станции, а также ее работников и паровоз, стоящий на рельсах.

История железнодорожного вокзала в Черкассах тесно связана с развитием Юго-Западной железной дороги в конце ХІХ века. Именно тогда город получил железнодорожное сообщение через линию, соединившую центральные регионы Украины с Днепром и важными торговыми путями. Вокзал в Черкассах открыли в 1876 году как часть ветки Фастов-Знаменка. И это стало мощным толчком для экономического развития: город активнее включился в торговлю, сюда стали быстрее поступать товары, а местные предприятия получили новые возможности для сбыта продукции.

Появление железной дороги существенно изменило роль Черкасс в регионе. Если раньше город больше ориентировался на речные перевозки по Днепру, то с открытием вокзала он стал важным транспортным узлом, который объединял водные и железнодорожные маршруты. Безусловно, это способствовало развитию промышленности, росту населения и формированию новых городских районов вблизи станции.

Первое здание вокзала было типичным для того времени — кирпичное, с элементами классической архитектуры. Однако его судьба оказалась непростой: в ХХ веке сооружение претерпело значительные разрушения, в частности во время военных событий. В послевоенный период старый вокзал постепенно потерял свой первоначальный вид и в конце концов был заменен новым зданием.

Современный вокзал в Черкассах – это функциональное транспортное сооружение, которое обслуживает пассажирские перевозки регионального и междугородного значения. Он остается важной частью инфраструктуры города, обеспечивая связь с Киевом, Днепром и другими городами. Несмотря на то что Черкассы не являются крупнейшим железнодорожным узлом страны, вокзал играет стабильную роль в ежедневной жизни региона, поддерживая мобильность населения и экономические связи.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядела площадь Соборная в Черновцах в начале ХХ века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.