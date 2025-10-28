Херсон в 70-х: в сети показали архивные фото города

Херсон – один из древнейших городов юга Украины, основанный в XVIII веке на месте запорожского укрепления. Поселение выполняло стратегическую роль в развитии южных рубежей, морской торговли и судостроения. В XIX веке Херсон стал административным и промышленным центром региона, через его порт осуществлялись поставки зерна, шерсти и промышленной продукции в страны Европы.

В XX веке город пережил несколько этапов кардинальных изменений – революции, военную оккупацию, послевоенное восстановление и индустриализацию. После 1944 года Херсон получил статус областного центра, а в течение 1950–1970-х годов стал одним из ведущих промышленных и транспортных узлов.

История Херсона

На месте современного Херсона когда-то стояли казацкие зимовники, а в XVII веке французский картограф Гийом де Боплан обозначил здесь поселение Белеховище. Впоследствии на картах Европы оно появлялось под разными названиями, но всегда – как важный пункт на пути между степью и морем.

В середине XVIII века запорожские казаки основали укрепление Перевоз – место, где переправляли соль через Днепр. Именно отсюда началась история будущего города. В 1778 году по приказу Екатерины II здесь возвели крепость и назвали ее Херсоном – в честь древнего греческого города Херсонес.

Расцвет порта и индустриального города

В конце XVIII века Херсон стал воротами империи к Черному морю. Через его порт вывозили зерно, шерсть, вино и табак во Францию, Италию и Британию. Здесь строили корабли, работали купцы, а на набережной вырастали каменные дома.

К началу ХХ века город уже имел собственную электростанцию, железную дорогу, судостроительный завод и кондитерскую фабрику.

Херсон после Второй мировой войны

После освобождения от нацистской оккупации в 1944 году город начал восстановление из руин. В 1950-х заработал судостроительный завод, машиностроительное предприятие, текстильная фабрика, открылся театр.

1970-е стали для города временем стабильности и прогресса. Улицы украсили новые здания в стиле советского модернизма – геометрические фасады, светлые цвета, большие окна.

В этот период развивалась инфраструктура. В 1960 году город получил троллейбусное сообщение.

В 1977 году началось строительство автомобильного моста через Днепр.

