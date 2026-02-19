Чернигов в начале XX века: архивное фото: архивное фото

Улица Киевская в Чернигове является одной из древнейших транспортных артерий города, которая фактически возникла на месте древнего Предградья времен Руси-Украины. Археологические раскопки подтвердили, что еще в давние времена здесь активно развивались ремесла, в частности действовали металлообрабатывающие мастерские в районе Ковалевки.

Сегодня эта местность сочетает в себе величественные памятники архитектуры, например особняк Спановского XIX века, и современные бизнес-центры из стекла и камня.

В Черниговском областном историческом музее имени Василия Тарновского показали фотографию 1911 года. На снимке зафиксирована Киевская улица. Фотография позволяет сравнить нынешние многоэтажные кварталы с аутентичной деревянной застройкой.

История этой улицы началась в конце XVIII века, когда согласно регулярным планам застройки Чернигова ее проложили как важный путь в Киев. Свое происхождение название района "Ковалевка" ведет от поселений кузнецов, которые работали в окрестностях Детинца. В течение XIX века улица постепенно развивалась: здесь появлялись промышленные объекты, в частности известный пивзавод Орловского и фортепианная мастерская Якушевского, что свидетельствовало об активном экономическом развитии этой части города.

Послевоенные десятилетия внесли кардинальные изменения в облик Киевской улицы, особенно в ее начальной части возле современного ЦУМа. На месте старых усадеб выросли типичные советские многоэтажки, однако дух старого Чернигова все еще ощутим в деревянных домах под номерами 12, 21 или 45, которые украшены традиционной резьбой. Архитектурное лицо улицы продолжает трансформироваться и в XXI веке, где рядом с католическим костелом Сошествия Святого Духа появляются сверхсовременные сооружения вроде "Блэк-Вуд-Тауэр".

Сейчас Киевская улица пролегает от проспекта Мира через реку Стрижень до живописной Яловщины, оставаясь одной из самых длинных и интересных магистралей города. Она является своеобразным музеем под открытым небом, где между бетонными стенами офисов скрываются памятники местного значения, такие как особняк Спановского. Бывшие школьные здания превращаются в залы судов, а старые промышленные зоны становятся частью современных пищевых компаний, продолжая непрерывную историю развития Чернигова.

Этот архивный снимок стал напоминанием о том, насколько стремительно меняется городской ландшафт, теряя одни черты и приобретая другие. Несмотря на глобальную модернизацию, Киевская сохраняет свою уникальную идентичность, где каждая уцелевшая деревянная ставня является мостиком в тот самый 1911 год.

