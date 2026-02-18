На Валу не было пушек: каким Чернигов был в 40-х. Фото

Черниговский Вал, известный также как Детинец, является сердцем одного из старейших городов Европы, чья история достигает еще VII века. Обнародованная в сети фотография 40-х годов прошлого века демонстрирует разительное отличие тогдашнего ландшафта от современного паркового комплекса.

Видео дня

На снимке видно, что южная часть укреплений еще не была украшена знаменитыми 12 чугунными пушками, которые сегодня считаются визитной карточкой Чернигова.

От княжеской столицы до казацкой твердыни

Исторические корни Детинца связаны с расцветом Черниговского княжества, когда он занимал территорию около 16 гектаров на высоком берегу Десны. Во времена князя Мстислава Храброго здесь началось возведение Спасо-Преображенского собора – одного из древнейших каменных храмов Киевской Руси, сохранившегося до наших дней. Крепость была окружена глубокими рвами и деревянными стенами, которые на протяжении веков защищали политический и религиозный центр региона от многочисленных нападений степных кочевников.

После периода запустения, вызванного монгольским нашествием, новую жизнь в Детинец вдохнула эпоха Гетманщины. В XVI–XVIII веках на этой территории построили мощный замок, артиллерийский двор и административные сооружения, среди которых выделялся дом полковника Якова Лизогуба (известный как дом Мазепы) и величественный Коллегиум. Именно тогда крепость стала административным ядром Черниговского полка, сочетая в себе строгую оборонную архитектуру и изящное украинское барокко.

Трансформация крепости в городской парк

Окончательное превращение милитарного объекта в зону отдыха началось на рубеже XVIII и XIX веков, когда Черниговскую крепость официально ликвидировали. Земляные валы частично раскопали, а на освобожденной территории обустроили бульвар, который впоследствии стал любимым местом для прогулок горожан. Знаменитые пушки, которые сейчас возвышаются на лафетах, по преданию, были отлиты на местном артиллерийском дворе, однако их окончательное установление как декоративных элементов произошло значительно позже.

В 1845 году на месте бывших укреплений заложили парк, который получил лаконичное название Вал, разделив территорию на Гимназическую и Соборную площади. Сегодня эта локация входит в состав национального заповедника "Чернигов древний", сохраняя в себе культурные слои многих эпох.

Сейчас Черниговский Вал является не просто парком, а живым учебником истории под открытым небом, где каждый курган или фундамент напоминает о величии "стольного града". Несмотря на все изменения, которые претерпел Детинец за последнее столетие, он остается главным символом несокрушимости и исторической преемственности Черниговщины.

OBOZ.UA ранее показывал, каким был аэропорт в Чернигове до его уничтожения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.