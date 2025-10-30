Чернигов в 40-х годах: в сети показали архивные фото

Основанный еще в конце VII века, Чернигов пережил подъем Киевской Руси, разрушительные нашествия, эпоху казацкой государственности и испытания ХХ века. Когда-то один из величайших центров Восточной Европы, Чернигов и сегодня сохраняет дух прошлых эпох.

Город возник в месте, где река Стрижень впадает в Десну. В сети обнародовали уникальные архивные фото Чернигова.

В 1239 году Чернигов подвергся разрушению от монголо-татарского нашествия. В XVII веке город получил Магдебургское право и стал административным центром воеводства в составе Речи Посполитой.

Во времена казачества Чернигов был центром одноименного полка, важным военным и культурным центром Гетманщины.

Город сохранил наследие древних эпох – храмы, фортификационные валы, исторические монастыри.

В начале 1920–1930-х годов Чернигов оставался значимым культурным центром. Здесь действовали Исторический музей, архив Научного общества, Институт народного образования, а также открылся театр имени Шевченко.

Во время Второй мировой войны Чернигов попал под немецкую оккупацию. Многих жителей расстреляли или вывезли на принудительные работы в Германию. 21 сентября 1943 года советские войска освободили Чернигов.

Уже в 1950-х годах его отстроили по новому генеральному плану.

Сегодня Чернигов – это город, в котором древность и современность тесно переплетаются: рядом с памятниками времен Руси стоят восстановленные после войны здания середины ХХ века.

