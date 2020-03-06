Грозит остановить целую индустрию: как Минэнерго подставил "зеленых" инвесторов

Предложения Министерства энергетики и защиты окружающей среды по реструктуризации "зеленого" тарифа находят среди участников рынка далеко не теплый прием.

OBOZREVATEL сообщал, что представленный новый вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения:

на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт,

на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт,

на 25% – для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны, для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

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Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения зеленого тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Как считает юрист Максим Сысоев: "Эти инициативы несут угрозу остановки развития целой индустрии". По мнению эксперта, "выглядят они как принудительные, поскольку, если ты не соглашаешься с этими условиями, тебя могут для поддержания нормального функционирования системы отключать от сети без компенсации".

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К основным угрозам можно отнести – и ускоренное ведение небалансов, а также приоритетность оплаты. Это когда в первую очередь оплату от "Гарантированного покупателя" получат те, кто добровольно реструктуризировался.

"К сожалению, такие предложения нарушают права инвесторов, а также гарантии государства, которые прописаны в законе. Есть вопросы соответствия данных "новаций" нормам конкурентного права", – считает Сысоев.

Еще одна проблема – сроки введение в эксплуатацию. "По Pre PPA – до 30 июня по солнцу и до конца года по ветру". Специалист считает, что "инвесторы просто не успеют их ввести в эксплуатацию вовремя".

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Также до конца не понятно, как можно было при резерве реализации подключений в электросети Украины в 5 ГВт, выдать технических условий на 12 ГВт. "Да, в Законе четко не прописано, как ограничить выдачу, но, если они выдавались без технических требований по необходимой реконструкции сетей – это будет очень непростая история".

Отдельный вопрос – возможность ограничений работы зеленой генерации. Существует угроза, что это может коснуться до 30% энергообъектов зеленой генерации. "В Законе написано, что их можно отключать, но с условием компенсации – пока что никакой компенсации участникам рынка не выставлена… Ну и нет самого механизма", – обращает внимание Сысоев.

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Также, по его мнению, "отсутствие зеленых аукционов очень негативно скажется на работе инвесторов и финансовых учреждений". Как известно, по Закону в Украине первый "зеленый" аукцион должен состояться не позднее 1 апреля. "Но они уже не успевают. Объявление об аукционе должно быть размещено минимум за 30 дней до его начала. Так что этой весной их, скорее всего, не будет", – считает Сысоев.

Как сообщалось, после принятия Закона про добровольную реструктуризацию тарифов должны быть объявлены квоты и организован первый аукцион. "Но это еще длительный процесс. Законопроекта еще нет, мы обсуждаем только концепцию" - отмечает Сысоев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине более 22 тысяч домохозяйств в 2019 году установили солнечные панели для добычи возобновляемой энергии, для чего потребовалось около 450 млн евро.

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