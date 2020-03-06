Загрожує зупинити цілу індустрію: як Міненерго підставив "зелених" інвесторів

Пропозиції Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища щодо реструктуризації "зеленого" тарифу знаходять серед учасників ринку далеко не теплий прийом.

OBOZREVATEL повідомляв, що представлений новий варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження:

на 15% – для станцій потужністю менше 10 МВт,

на 20% – для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт,

на 25% – для СЕС потужністю понад 50 МВт.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку, для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також з продовженням терміну виплат на п'ять років.

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Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Як вважає юрист Максим Сисоєв: "Ці ініціативи несуть загрозу зупинки розвитку цілої індустрії". На думку експерта, "виглядають вони як примусові, оскільки, якщо ти не погоджуєшся з цими умовами, тебе можуть для підтримки нормального функціонування системи відключати від мережі без компенсації".

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До основних загроз можна віднести – і прискорене ведення небалансів, а також пріоритетність оплати. Це коли в першу чергу оплату від "Гарантованого покупця" отримають ті, хто добровільно реструктуризувався.

"На жаль, такі пропозиції порушують права інвесторів, а також гарантії держави, які прописані в законі. Є питання відповідності даних "новацій" нормам конкурентного права", – вважає Сисоєв.

Ще одна проблема – терміни введення в експлуатацію. "За Pre PPA – до 30 червня за сонцем і до кінця року за вітром". Фахівець вважає, що "інвестори просто не встигнуть їх ввести в експлуатацію вчасно".

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Також до кінця не зрозуміло, як можна було при резерві реалізації підключень в електромережі України в 5 ГВт, видати технічних умов на 12 ГВт. "Так, в Законі чітко не прописано, як обмежити видачу, але, якщо вони видавалися без технічних вимог по необхідної реконструкції мереж – це буде дуже непроста історія".

Окреме питання – можливість обмежень роботи зеленої генерації. Існує загроза, що це може торкнутися до 30% енергооб'єктів зеленої генерації. "У Законі написано, що їх можна відключати, але з умовою компенсації – поки що ніякої компенсації учасникам ринку не виставлена... Ну і немає самого механізму", – звертає увагу Сисоєв.

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Також, на його думку, "відсутність зелених аукціонів дуже негативно позначиться на роботі інвесторів і фінансових установ". Як відомо, згідно із законом в Україні перший "зелений" аукціон має відбутися не пізніше 1 квітня. "Але вони вже не встигають. Оголошення про аукціон має бути розміщено мінімум за 30 днів до його початку. Так що цієї весни їх, швидше за все, не буде", – вважає Сисоєв.

Як повідомлялося, після прийняття Закону про добровільну реструктуризацію тарифів повинні бути оголошені квоти і організований перший аукціон. "Але це ще тривалий процес. Законопроекту ще немає, ми обговорюємо тільки концепцію" - зазначає Сисоєв.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні більше 22 тисяч домогосподарств в 2019 році встановили сонячні панелі для видобутку відновлюваної енергії, для чого було потрібно близько 450 млн євро.

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