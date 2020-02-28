Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик сравнил инвесторов в "зеленую" энергетику с гангреной, которую нужно ампутировать.

Такое заявление он сделал в четверг, 27 февраля, в ходе форума Ukrainian Energy во время презентации очередной модели по урезанию "зеленых" тарифов, передает " Интерфакс-Украина".

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения:

на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт,

на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт,

на 25% – для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения зеленого тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Инвесторы возмутились такими предложениями министерства.

"Когда пациент болен, у него, простите за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент будет жить", – ответил им Чижик.

Новый вариант снижения "зеленых" тарифов от Минекоенерго по оценкам экспертов позволит сократить дефицит "Гарантированного покупателя" примерно на 2 млрд грн. Чем перекрыть остальной дефицит в 17 млрд, Чижик не сообщил, как и не представил расчетов министерства. Получается, "ампутация пораженной гангреной части" не ликвидирует дефицит "Гарантированного покупателя", как и не спасет "пациентов" – инвесторов – от дефолта.

Управляющий партнер Integrites Алексей Фелив прокомментировал представленные предложения так: "Мне кажется, что позиция министерства идет в разрез с позицией президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство".

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошлый 2019 в возобновляемую энергетику Украины было инвестировано рекордные 3,7 млрд евро. А неделю назад премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин не будет пересматривать "зеленые" тарифы задним числом.

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