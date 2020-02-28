Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик порівняв інвесторів у "зелену" енергетику з гангреною, яку потрібно ампутувати.

Таку заяву він зробив у четвер, 27 лютого, на форумі Ukrainian Energy під час презентації чергової моделі з урізання "зелених" тарифів, передає "Інтерфакс-Україна".

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження:

на 15% – для станцій потужністю менш ніж 10 МВт,

на 20% – для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт,

на 25% – для СЕС потужністю понад 50 МВт.

Водночас для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років.

Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Інвестори обурилися такими пропозиціями відомства.

"Коли пацієнт хворий, у нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт буде жити", – відповів їм Чижик.

Новий варіант зниження "зелених" тарифів від Мінекоенерго, за оцінками експертів, дасть змогу скоротити дефіцит "Гарантованого покупця" приблизно на 2 млрд грн. Чим перекрити решту дефіциту в 17 млрд, Чижик не повідомив, як і не презентував розрахунків міністерства. Виходить, "ампутація ураженої гангреною частини" не ліквідує дефіцит "Гарантованого покупця", як і не врятує "пацієнтів" – інвесторів – від дефолту.

Керівний партнер Integrites Олексій Фелів прокоментував це так: "Мені здається, що пропозиція міністерства іде в розріз з позицією президента України, як і з позицією прем'єр-міністра України про залучення 50 млрд іноземних інвестицій. Вони ніколи не будуть залучені в українську економіку, якщо адаптують ініціативи, які сьогодні висловило відомство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий 2019 рік у відновлювану енергетику України було проінвестовано рекордні 3,7 млрд євро. А тиждень тому прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін не переглядатиме "зелені" тарифи заднім числом.

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