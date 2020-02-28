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28 лютого • оновлено в 10:00
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/ Зелена енергія та новини екології

Заступник Оржеля порівняв інвесторів у "зелену" енергетику з гангреною

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Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик порівняв інвесторів у "зелену" енергетику з гангреною, яку потрібно ампутувати.

Таку заяву він зробив у четвер, 27 лютого, на форумі Ukrainian Energy під час презентації чергової моделі з урізання "зелених" тарифів, передає "Інтерфакс-Україна".

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження:

  • на 15% – для станцій потужністю менш ніж 10 МВт,

  • на 20% – для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт,

  • на 25% – для СЕС потужністю понад 50 МВт.

Водночас для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років.

Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження зеленого тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Інвестори обурилися такими пропозиціями відомства.

"Коли пацієнт хворий, у нього, вибачте за таку аналогію, гангрена… Можна ампутувати ту частину, яка заражена. І пацієнт буде жити", – відповів їм Чижик.

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Кабмін Гончарука доведе енергетику до дефолту? Через величезний дефіцит тарифи на струм можуть злетіти

Новий варіант зниження "зелених" тарифів від Мінекоенерго, за оцінками експертів, дасть змогу скоротити дефіцит "Гарантованого покупця" приблизно на 2 млрд грн. Чим перекрити решту дефіциту в 17 млрд, Чижик не повідомив, як і не презентував розрахунків міністерства. Виходить, "ампутація ураженої гангреною частини" не ліквідує дефіцит "Гарантованого покупця", як і не врятує "пацієнтів" – інвесторів – від дефолту.

Керівний партнер Integrites Олексій Фелів прокоментував це так: "Мені здається, що пропозиція міністерства іде в розріз з позицією президента України, як і з позицією прем'єр-міністра України про залучення 50 млрд іноземних інвестицій. Вони ніколи не будуть залучені в українську економіку, якщо адаптують ініціативи, які сьогодні висловило відомство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулий 2019 рік у відновлювану енергетику України було проінвестовано рекордні 3,7 млрд євро. А тиждень тому прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін не переглядатиме "зелені" тарифи заднім числом.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна Київ
Тег
Зелені тарифи
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Понятно. Украина - это гангрена, ее нужно ампутировать...
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