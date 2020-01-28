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28 січня • оновлено в 17:06
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/ Зелена енергія та новини екології

Заміна викопного газу: в Європі знайшли "зелений" спосіб видобутку водню

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У Бельгії створять першу в світі установку з виробництва екологічно чистого водню потужністю 50 МВт. Об'єкт Hyport Oostende працюватиме суто на енергії вітрогенераторів.

Про це повідомляє RechargeNews. Видання підкреслює, що проєкт стане найбільшим у світі підприємством з видобутку "зеленого" водню.

Заміна викопного газу: в Європі знайшли "зелений" спосіб видобутку водню

deutschlandfunk.de

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Зелена енергетика почала активно використовувати водень: як це працює

"Піки вироблення електроенергії вітротурбінами рідко збігаються з піками попиту на енергію. А це означає, що є можливість компенсувати розрив між виробництвом і споживанням. Ми повинні мати можливість тимчасово зберігати надлишкову зелену енергію, використовуючи водень як енергоносій, або застосовувати його як альтернативну сировину для переходу промисловості від викопного палива до поновлюваних джерел", – підкреслюють представники проєкту.

Ідея про використання надлишкової відновлюваної енергії, яка перевантажує загальну електромережу, існує вже давно, зазначає видання. Однак вперше її вирішили направити на електроліз для отримання "зеленого" водню.

Водень може бути перетворений на електроенергію за допомогою паливного елемента або його можна просто використовувати в газових турбінах. Водночас в обох випадках єдиним викидом є водяна пара.

У світі щорічно виробляється приблизно 69 млн тонн водню, здебільшого для використання в нафтопереробленні, у виробництві добрив і в інших галузях. За даними Міжнародного енергетичного агентства, майже 99% цього водню отримують з викопного палива. Водночас у атмосферу викидується 830 млн тонн CO2 щороку, що перевищує сукупний рівень викидів Великобританії, Франції і Бельгії.

Основний процес виробництва водню – парова конверсія метану – призводить до викиду до 12 тонн вуглекислого газу на кожну тонну підсумкової речовини. Однак цей "викопний" водень виробляти значно дешевше, ніж "зелений": його ціна становить орієнтовно $1,5 за кг, тоді як вартість "зеленого" може сягати $10-15 за кг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде заснована на використанні біопалива й водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Бельгія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Пики выработки электроэнергии ветротурбинами редко совпадают с пиками спроса на энергию" То есть, турбины - это фуфло. Теперь впаривают очередное, которое "получают из ископаемого топлива", т.е. нефти и газа. Вот на хрена из газа добывать водород, чтоб пускать его на производство электроэнергии? Не проще напрямую из газ пускать на производство электричества?
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Чубатые скушают этот бpeд, потому что химию в школе не учили, и не знают сколько будет стоить такое топливо. И кстати угадайте основного производителя водорода в мире =))
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