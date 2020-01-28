Заміна викопного газу: в Європі знайшли "зелений" спосіб видобутку водню

У Бельгії створять першу в світі установку з виробництва екологічно чистого водню потужністю 50 МВт. Об'єкт Hyport Oostende працюватиме суто на енергії вітрогенераторів.

Про це повідомляє RechargeNews. Видання підкреслює, що проєкт стане найбільшим у світі підприємством з видобутку "зеленого" водню.

deutschlandfunk.de

"Піки вироблення електроенергії вітротурбінами рідко збігаються з піками попиту на енергію. А це означає, що є можливість компенсувати розрив між виробництвом і споживанням. Ми повинні мати можливість тимчасово зберігати надлишкову зелену енергію, використовуючи водень як енергоносій, або застосовувати його як альтернативну сировину для переходу промисловості від викопного палива до поновлюваних джерел", – підкреслюють представники проєкту.

Ідея про використання надлишкової відновлюваної енергії, яка перевантажує загальну електромережу, існує вже давно, зазначає видання. Однак вперше її вирішили направити на електроліз для отримання "зеленого" водню.

Водень може бути перетворений на електроенергію за допомогою паливного елемента або його можна просто використовувати в газових турбінах. Водночас в обох випадках єдиним викидом є водяна пара.

У світі щорічно виробляється приблизно 69 млн тонн водню, здебільшого для використання в нафтопереробленні, у виробництві добрив і в інших галузях. За даними Міжнародного енергетичного агентства, майже 99% цього водню отримують з викопного палива. Водночас у атмосферу викидується 830 млн тонн CO2 щороку, що перевищує сукупний рівень викидів Великобританії, Франції і Бельгії.

Основний процес виробництва водню – парова конверсія метану – призводить до викиду до 12 тонн вуглекислого газу на кожну тонну підсумкової речовини. Однак цей "викопний" водень виробляти значно дешевше, ніж "зелений": його ціна становить орієнтовно $1,5 за кг, тоді як вартість "зеленого" може сягати $10-15 за кг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде заснована на використанні біопалива й водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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