Тотальные затраты и гибель птиц: вскрылись неожиданные минусы "зеленой" энергетики

Объединение в новом Кабмине двух министерств – энергетики и экологии – в одно общее ведомство вызвало волну разговоров о конфликте интересов энергетического и экологического направлений. Действительно, строительство и эксплуатация объектов ТЭК серьезно бьет по окружающей среде. OBOZREVATEL проанализировал влияние на природу со стороны “зеленой” энергетики.

Электроэнергию и тепло из возобновляемых источников называют “зеленой”, которую принято считать экологичной по определению. И если в случае с пеллетами и другими видами биотоплива это так и есть, то с ветровыми и солнечными станциями все не столь однозначно.

Солнечные электростанции

Во-первых, производство солнечных панелей само по себе является достаточно энергозатратным. Для создания 1 м2 солнечных панелей тратится около 600 кВт*ч энергии, по данным tcip. Этого хватило бы для работы 1 тысячи лампочек мощностью 60 Вт в течение десяти часов.

По расчетам специалистов, энергия, затраченная на производство солнечной батареи компенсируется только после нескольких лет эксплуатации. Технологии не стоят на месте и эти показатели постепенно улучшаются. Однако важно понимать сам принцип. Также значительного ресурса требует транспортировка батарей, особенно если их доставляют на другой конец света.

Во-вторых, материалы, задействованные в процессе изготовления, токсичны. При соблюдении технологии они не нанесут вреда окружающей среде, но только если не пренебрегать правильной утилизацией. В противном случае стоки и отработанные газы будут попадать в землю, воду и воздух вокруг предприятий. Если завод находится в неразвитой стране, эти правила могут нарушаться, и экология пострадает.

В-третьих, занимая большие площади, солнечные парки могут менять естественный температурный режим. Проблемой также считается, если солнечную станцию разместить на земле сельскохозяйственного назначения. Недаром собственники крупных СЭС часто подчеркивают, что площади, на которых они разместили станции, не пригодны для с/х использования в силу тех или иных причин.

Четвертое – по окончанию срока службы панелей их надо утилизировать, что требует грамотного подхода, особенно с учетом того, что они содержат свинец, медь, галлий, кадмий и синтетические материалы. Значительные энергозатраты на утилизацию отработавших панелей тоже считают фактором, не повышающим оценку их экологичности.

И в-пятых, балансирование, в котором нуждается нестабильная солнечная генерация, равно как и ветровая, происходит при помощи маневренных мощностей. В Украине это делается за счет угольной генерации. А значит, параллельно с производством электроэнергии из чистого возобновляемого источника – солнца – сжигаться энергетический уголь, со всеми экологическими последствиями.

В чем антиэкологичность солнечной генерации

энергозатратное производство и утилизация

токсичные материалы в составе панелей

использование больших площадей меняет температуру

балансирование за счет угольной генерации

Промышленные ветропарки

При транспортировке и строительстве ветротурбин работают машины и механизмы. Выбросы от используемого в них топлива тем больше, чем значительнее масштаб. Но надо признать, что любое капстроительство приводит к таким последствиям. Сюда же можно отнести промышленно-строительные отходы, шум строительной техники, повреждение почвы, вырубку растительности. А со стороны экологии балансирования, в принципе ветровые мощности ничем не отличается от солнечных.

Мелькание теней

Утверждают, что люди могут страдать от постоянного мелькания солнечного света от вращения лопастей ветротурбин. Это связано с тем, что при определенной частоте вращения винта у некоторых могут возникать эпилептические припадки от так называемого стробоскопического эффекта. По некоторым оценкам, вероятность возникновения таких условий составляет 1 шанс на 10 млн.

Это еще называется эффектом мелькания теней. В Украине при размещении ветротурбин обычно учитывают число солнечных дней, при которых возникает стробоскопический эффект, рассказал глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков. По его словам, как правило, такой эффект наблюдается не более 20 или 25 дней в году. И если это явление тревожит местных жителей, они вправе требовать остановку работы ветротурбины на этот период в светлое время суток.

Шум от эксплуатации

Когда Европе только началось активное строительство ветровых станций, о воздействии шума не особо заботились. Были случаи, что фермеры жаловались на звуки от работы ВЭС. Еще в 1991 году обслуживающий персонал был вынужден ходить по станции в шумозащитных наушниках. Это притом, что мощность машин тогда была максимум 200 кВт.

В современных же станциях мегаваттного класса по всем техническим характеристикам уровень шума не превышает 35-45 Дб на расстоянии 350 м. На украинских станциях уже в 100 метрах не слышно, как работают ветротурбины, утверждает Конеченков.

Когда европейский производитель выводит на рынок свои ветротурбины, он должен пройти две независимые экспертизы, которые оценивают параметры шума, вибрации и пр, утверждает эксперт. Без позитивного заключения никакой инвестор не рискнет запускать новые машины на рынок.

В Украине действуют европейские сертификаты. Игроки могут на свое усмотрение пройти дополнительную независимую экспертизу в специальных компаниях, и многие предпочитают так и поступать. Для китайских турбин такая экспертиза обязательна, поскольку сертификаты этой страны в Украине не работают. Соблюдение таких правил говорит в пользу того, что нормы по шуму у нас соблюдаются.

Низкочастотные шумы

По опасениям относительно вреда низкочастотного колебаний, которые не воспринимаются человеческим ухом – убедительных доказательств не нашлось. В Нидерландах проводили исследование четырех турбин мульти мегаваттного класса и 44 ветротурбин мощностью до 1 МВт. По его результатам, инфразвук от ветротурбин, не вызывает проблем со здоровьем, а низкочастотное излучение от ВЭС в жилых районах не превышает уровня излучений от транспорта.

Еще одно исследование Массачусетского технологического института (MIT), посвященное воздействию ВЭС на здоровье человека, показало, что нет последовательной связи между шумом от ветровых турбин и сообщениями о болезнях.

Дело в том, что в современных моделях ветротурбин, в отличие от их более ранних предшественников, которые ставили в США еще в 80-е, изменили направление лопастей. Они сейчас стали вращаться против ветра. Это позволило снизить низкочастотные шумы.

По последним исследованиям, проведенным в Германии, Дании, Соединенном Королевстве и США, уровень инфразвуковых частот и вибраций от современных ветротурбин, лопасти которых вращаются против ветра, находится за пределами порога восприятия людей с особой чувствительностью к таким звукам, даже когда они находятся на площадке ВЭС.

Как “зеленая” энергетика конфликтует с экологией

Утилизация

Украине до окончания срока эксплуатации ветротурбин (в среднем 25 лет), еще далеко, поэтому об их утилизации особо не говорят. Может потому, что у нас доля возобновляемых источников не настолько велика, чтобы масштабы предстоящей утилизации сильно пугали. Но это не отменяет необходимости решать вопрос в будущем. По неподтвержденной информации, некоторые компании-производители лопастей берут на себя ответственность за их переработку.

В странах, которые раньше включились в гонку за “зеленую” энергию, сталкиваются с необходимостью одновременно утилизировать больше количество гиганстких ветряков. В Европе даже есть “секонд-хенд” торговля комплектующими отработанных турбин, где их продают за копейки, только чтобы избежать хлопот с переработкой. Это еще один пример того, что утилизация - вопрос не решенный. И имеющиеся сегодня методы переработки пластика не дают ответ на этот вопрос.

Опасность для птиц

Считается, что из-за больших промышленных ВЭС нарушается маршрут их миграции. Кроме того, они сталкиваются с турбинами и погибают. Но в то же время по сравнению с гибелью птиц от других сфер деятельности человека, смертность от ветростанций считается низкой.

Вред, наносимый животным и птицам Данные AWEA

Проблемные эко-точки ветровой генерации

утилизация ветротурбин

выбросы и энергозатраты при строительстве

балансирование за счет угольной генерации (актуально и для солнечной энергетики)

Таким образом, один из основных конфликтов между экологами и “зелеными энергетиками” сводится к распространению непроверенной информации и эффектных, но часто фейковых, заявлений.

С одной стороны, есть изначально завышенные ожидания полной экологичности, заложенной в самом названии “зеленая энергия”, а с другой – энергозатратная и проблемная утилизация пластиковых составляющих ВЭС и СЭС. Хоть она, в принципе, такая же, как и для других сфер, где используется пластик. То же касается выбросов СО2 при строительстве и перевозке.

В числе неоспоримых эко-вызовов остается неразрывная связь зеленой энергетики с угольной генерацией, без которой пока сложно решать вопрос балансирования энергосистемы.

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