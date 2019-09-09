Тотальні витрати і загибель птахів: розкрито несподівані мінуси "зеленої" енергетики

Об'єднання в новому Кабміні двох міністерств – енергетики та екології – в одне загальне відомство викликало хвилю розмов про конфлікт інтересів енергетичного і екологічного напрямків. Дійсно, будівництво та експлуатація об'єктів ПЕК серйозно б'є по навколишньому середовищу. OBOZREVATEL проаналізував вплив на природу з боку "зеленої" енергетики.

Електроенергію і тепло з поновлюваних джерел називають "зеленою", яку прийнято вважати екологічною за визначенням. І якщо у випадку з пелетами та іншими видами біопалива це так і є, то з вітровими і сонячними станціями все не так однозначно.

Сонячні електростанції

По-перше, виробництво сонячних панелей саме по собі є досить енерговитратним. Для створення 1 м2 сонячних панелей витрачається близько 600 кВт * год енергії, за даними tcip. Цього вистачило б для роботи 1 тисячі лампочок потужністю 60 Вт протягом десяти годин.

За розрахунками фахівців, енергія, витрачена на виробництво сонячної батареї компенсується тільки після декількох років експлуатації. Технології не стоять на місці і ці показники поступово поліпшуються. Однак важливо розуміти сам принцип. Також значного ресурсу вимагає транспортування батарей, особливо якщо їх доставляють на інший кінець світу.

По-друге, матеріали, задіяні в процесі виготовлення, токсичні. При дотриманні технології вони не завдадуть шкоди навколишньому середовищу, але тільки якщо не нехтувати правильною утилізацією. В іншому випадку стоки і відпрацьовані гази будуть потрапляти в землю, воду і повітря навколо підприємств. Якщо завод знаходиться в нерозвиненій країні, ці правила можуть порушуватися, і екологія постраждає.

По-третє, займаючи великі площі, сонячні парки можуть змінювати природний температурний режим. Проблемою також вважається, якщо сонячну станцію розмістити на землі сільськогосподарського призначення. Недарма власники великих СЕС часто підкреслюють, що площі, на яких вони розмістили станції, не придатні для с/г використання в силу тих чи інших причин.

Четверте – по закінченню терміну служби панелей їх треба утилізувати, що вимагає грамотного підходу, особливо з урахуванням того, що вони містять свинець, мідь, галій, кадмій і синтетичні матеріали. Значні енерговитрати на утилізацію відпрацьованих панелей теж вважають фактором, що не підвищує оцінку їхньої екологічності.

І по-п'яте, балансування, якого потребує нестабільна сонячна генерація, так само як і вітрова, відбувається за допомогою маневрених потужностей. В Україні це робиться за рахунок вугільної генерації. А значить, паралельно з виробництвом електроенергії з чистого поновлюваного джерела – сонця – спалюватися енергетичне вугілля, з усіма екологічними наслідками.

У чому антіекологічность сонячної генерації

енерговитратне виробництво і утилізація

токсичні матеріали в складі панелей

використання великих площ змінює температуру

балансування за рахунок вугільної генерації

промислові ветропарки

При транспортуванні і будівництві вітротурбін працюють машини і механізми. Викиди від використовуваного в них палива тим більше, чим значніше масштаб. Але треба визнати, що будь-який капбудівництво призводить до таких наслідків. Сюди ж можна віднести промислово-будівельні відходи, шум будівельної техніки, пошкодження грунту, вирубування рослинності. А з боку екології балансування, в принципі вітрові потужності нічим не відрізняється від сонячних.

мерехтіння тіней

Стверджують, що люди можуть страждати від постійного миготіння сонячного світла від обертання лопатей вітротурбін. Це пов'язано з тим, що при певній частоті обертання гвинта у деяких можуть виникати епілептичні припадки від так званого стробоскопічного ефекту. За деякими оцінками, ймовірність виникнення таких умов становить 1 шанс на 10 млн.

Це ще називається ефектом мерехтіння тіней. В Україні при розміщенні вітротурбін зазвичай враховують число сонячних днів, при яких виникає стробоскопічний ефект, розповів глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. За його словами, як правило, такий ефект спостерігається не більше 20 або 25 днів на рік. І якщо це явище турбує місцевих жителів, вони мають право вимагати зупинку роботи вітротурбіни на цей період в світлий час доби.

Шум від експлуатації

Коли Європі тільки почалося активне будівництво вітрових станцій, про вплив шуму не особливо дбали. Були випадки, що фермери скаржилися на звуки від роботи ВЕС. Ще в 1991 році обслуговуючий персонал був змушений ходити по станції в шумозахисних навушниках. Це при тому, що потужність машин тоді була максимум 200 кВт.

У сучасних же станціях мегаватного класу за всіма технічними характеристиками рівень шуму не перевищує 35-45 Дб на відстані 350 м. На українських станціях вже в 100 метрах не чути, як працюють вітротурбіни, стверджує Конеченков.

Коли європейський виробник виводить на ринок свої вітротурбіни, він повинен пройти дві незалежні експертизи, які оцінюють параметри шуму, вібрації та ін, стверджує експерт. Без позитивного висновку ніякий інвестор не ризикне запускати нові машини на ринок.

В Україні діють європейські сертифікати. Гравці можуть на свій розсуд пройти додаткову незалежну експертизу в спеціальних компаніях, і багато хто воліє так і поступати. Для китайських турбін така експертиза обов'язкова, оскільки сертифікати цієї країни в Україні не працюють. Дотримання таких правил говорить на користь того, що норми по шуму у нас дотримуються.

низькочастотні шуми

За побоюванням щодо шкоди низькочастотного коливань, які не сприймаються людським вухом – переконливих доказів не знайшлося. У Нідерландах проводили дослідження чотирьох турбін мульти мегаватного класу і 44 вітротурбін потужністю до 1 МВт. За його результатами, інфразвук від вітротурбін, не викликає проблем зі здоров'ям, а низькочастотне випромінювання від ВЕС в житлових районах не перевищує рівня випромінювань від транспорту.

Ще одне дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT), присвячене впливу ВЕС на здоров'я людини, показало, що немає послідовної зв'язку між шумом від вітрових турбін і повідомленнями про хвороби.

Справа в тому, що в сучасних моделях вітротурбін, на відміну від їх більш ранніх попередників, які ставили в США ще в 80-е, змінили напрямок лопатей. Вони зараз стали обертатися проти вітру. Це дозволило знизити низькочастотні шуми.

За останніми дослідженнями, проведеними в Німеччині, Данії, Сполученому Королівстві і США, рівень інфразвукових частот і вібрацій від сучасних вітротурбін, лопаті яких обертаються проти вітру, знаходиться за межами порога сприйняття людей з особливою чутливістю до таких звуків, навіть коли вони знаходяться на майданчику ВЕС .

Як "зелена" енергетика конфліктує з екологією

Утилізація

Україна до закінчення терміну експлуатації вітротурбін (в середньому 25 років), ще далеко, тому про їх утилізації особливо не говорять. Може тому, що у нас частка поновлюваних джерел не так велика, щоб масштаби майбутньої утилізації сильно лякали. Але це не скасовує необхідності вирішувати питання в майбутньому. За непідтвердженою інформацією, деякі компанії-виробники лопатей беруть на себе відповідальність за їх переробку.

У країнах, які раніше включилися в гонку за "зелену" енергію, стикаються з необхідністю одночасно утилізувати більше кількість гігансткіх вітряків. В Європі навіть є "секонд-хенд" торгівля комплектуючими відпрацьованих турбін, де їх продають за копійки, тільки щоб уникнути клопоту з переробкою. Це ще один приклад того, що утилізація - питання не вирішене. І наявні сьогодні методи переробки пластику не дають відповідь на це питання.

Небезпека для птахів

Вважається, що через великі промислових ВЕС порушується маршрут їх міграції. Крім того, вони стикаються з турбінами і гинуть. Але в той же час по-порівнянні з загибеллю птахів від інших сфер діяльності людини, смертність від вітростанцій вважається низькою.

Шкода, що наноситься тваринам і птахам дані AWEA

Проблемні еко-точки вітрової генерації

утилізація вітротурбін

викиди і енерговитрати при будівництві

балансування за рахунок вугільної генерації (актуально і для сонячної енергетики)

Таким чином, один з основних конфліктів між екологами та "зеленими енергетиками" зводиться до поширення неперевіреної інформації та ефектних, але часто фейковий, заяв.

З одного боку, є спочатку завищені очікування повної екологічності, закладеної в самій назві "зелена енергія", а з іншого – енергозатратна і проблемна утилізація пластикових складових ВЕС і СЕС. Хоч вона, в принципі, така ж, як і для інших сфер, де використовується пластик. Те ж стосується викидів СО2 при будівництві та перевезення.

У числі незаперечних еко-викликів залишається нерозривний зв'язок зеленої енергетики з вугільної генерацією, без якої поки складно вирішувати питання балансування енергосистеми.

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