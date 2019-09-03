В Кабмине Гончарука слили два "воюющих" ведомства: что новый глава сделает в энергетике

Алексей Оржель возглавил министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины, которое объединило в правительстве премьера Алексея Гончарука два традиционно конфликтующих друг с другом ведомства – Минэнерго и Минэкологии. Конфликт интересов вызван тем, что от строительства и эксплуатации объектов энергетики страдает экология – выбросы, отходы, смена ландшафта и пр. Приведет ли слияние к приоритету экологии, как заверяет новый министр. OBOZREVATEL сравнил, насколько его заявления созвучны с тем, что говорил глава ведомства ранее, до назначения на министерский пост.

“Отказ от пластиковых пакетов – это минимум, который мы можем сделать для себя и своих детей”, – написал он в июле в посте, посвященном Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов.

Он назвал цифры, что 90 стран ввели запрет или ограничения на использование пластика и привел в пример такие страны как Эфиопия, Молдова, Грузия, Бангладеш и Пакистан, которые смогли от него отказаться. При этом он поставил вопрос об актуальности и злободневности такого запрета для Украины.

В 2018 году, комментируя разработанный Офисом эффективного регулирования (в котором тогда занимался энергетической сферой) проект закона об упаковке и отходах, Оржель критиковал власть за медлительность и недостаточную активность в этом вопросе. Он тогда справедливо заметил, что власть нужно подталкивать для принятия более дееспособных решений.

Что из сказанного ранее получится реализовать у нового министра объединенного министерства

“... альтернативная энергетика – это не только крупные игроки на рынке, а любой потребитель, который может реализовать проект для тебя; это является фактором стабилизации этого сектора, – сказал Оржель.

Когда в августе президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий “зеленый” тариф домашним солнечным наземным электростанциям, Оржель поддержал его на своей facebook-странице: “Механизм стимулирования малой генерации должен стать доступным для каждого гражданина”. Это притом, что СМИ растиражировали информацию, что новоназначенный министр энергетики не использует активно страницу в facebook для профессиональной деятельности.

Вместе с тем, эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева не увидела никаких конкретных предложений по улучшению статуса альтернативной энергетики в Украине от нового министра во время его работы с правительством при Петре Порошенко, о чем она поделилась со зрителями в эфире Oboz TV.

В одном точно можно согласиться с экспертом уже сейчас – очень скоро украинцы увидят, что будет сделано в энергетике. То есть мы все узнаем, насколько задекларированный курс, равно как и высказанные ранее инициативы, будут воплощены в жизнь на позиции главы министерства, которое объединило в себе два конфликтующих ведомства.

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