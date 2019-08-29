Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Пелети

Удвічі крутіші за дрова: з'ясувалася несподівана користь пелет

1.6т Читати матеріал російською

Пелети – це паливні гранули. Їх отримують з відходів деревообробки, а також продуктів сільського господарства і торфу. Вони використовуються як в автоматизованих промислових котельнях, так і в невеликих домогосподарствах. Особливо популярні пелети в Данії, Швеції та Австрії. Ці країни також є лідерами по виготовленню обладнання для виробництва (спалювання) цього виду біопалива.

Які ж основні переваги пелет

По-перше, це висока тепловіддача. З огляду на невеликий розмір і обсяг, у середньому тепловіддача пелет в 2,5 рази більше, ніж у дров. Її можна порівняти з газом або кам'яним вугіллям. Також ККД пелетних котлів дуже високий, і часто перевищує 90%.

По-друге, біопаливо – екологічно чистий продукт. Складові пелет – деревні відходи або сільськогосподарська продукція. Жодних додаткових добавок вони не містять. При спалюванні пелети не шкодять навколишньому середовищу. Крім того, на відміну від вугілля, газу і нафти, пелети – це поновлюване джерело енергії.

Пелети – енергоефективні паливні гранули

Пелети – енергоефективні паливні гранули

Новини
Як будують вітрові електростанції: з'явилося вражаюче відео

Третє – простота зберігання. Не потрібно обладнувати спеціальне місце для зберігання пелет. Немає неприємного запаху, виключена небезпека самозаймання.

Легке транспортування. Абсолютно немає необхідності замовляти вантажівку. Паливні гранули можна упакувати в целофанові пакети і транспортувати їх в легковому автомобілі.

І по-п'яте – нескладне технічне обслуговування котлів. Пелети мають низьку зольність. Вони практично повністю згоряють. Як правило, при спалюванні 1 кг буде близько 0,5% золи. Звичайно, зольний ящик і теплообмінник буде потрібно періодично чистити.

Раніше OBOZREVATEL писав про біомасу, як про один з найдавніших з використовуваних джерел енергії на Землі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Світла енергія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Світла енергія Життя в стилі еко Енергоефективність
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Екологія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
4
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Савченко Тамила
Савченко Тамила
1. Брехня. Дубовые, грабовые и буковые дрова дают больше теплоотдачу. Уголь ещё больше. 2. Брехня. Для спресования пеллет используют клеевые составляющие. 3. Брехня. Требуют сухого хранения. От попадания влаги рассыпаются в труху. 4. Брехня. Попробуйте привезти пару кубов пеллет. 5. Брехня. Основной компонент пеллет - сосновые опилки. Которые заседают котел и дымоход сажей.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ура! Ура! Конец ахрессорскому газу! Слава Богу отходов на Украине много.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Чан Джеки
Чан Джеки
на счет хранения ты неправ при сырости пиллетыпревращаются в то из чего приготовлены.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...