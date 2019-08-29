Удвічі крутіші за дрова: з'ясувалася несподівана користь пелет

Пелети – це паливні гранули. Їх отримують з відходів деревообробки, а також продуктів сільського господарства і торфу. Вони використовуються як в автоматизованих промислових котельнях, так і в невеликих домогосподарствах. Особливо популярні пелети в Данії, Швеції та Австрії. Ці країни також є лідерами по виготовленню обладнання для виробництва (спалювання) цього виду біопалива.

Які ж основні переваги пелет

По-перше, це висока тепловіддача. З огляду на невеликий розмір і обсяг, у середньому тепловіддача пелет в 2,5 рази більше, ніж у дров. Її можна порівняти з газом або кам'яним вугіллям. Також ККД пелетних котлів дуже високий, і часто перевищує 90%.

По-друге, біопаливо – екологічно чистий продукт. Складові пелет – деревні відходи або сільськогосподарська продукція. Жодних додаткових добавок вони не містять. При спалюванні пелети не шкодять навколишньому середовищу. Крім того, на відміну від вугілля, газу і нафти, пелети – це поновлюване джерело енергії.

Пелети – енергоефективні паливні гранули

Третє – простота зберігання. Не потрібно обладнувати спеціальне місце для зберігання пелет. Немає неприємного запаху, виключена небезпека самозаймання.

Легке транспортування. Абсолютно немає необхідності замовляти вантажівку. Паливні гранули можна упакувати в целофанові пакети і транспортувати їх в легковому автомобілі.

І по-п'яте – нескладне технічне обслуговування котлів. Пелети мають низьку зольність. Вони практично повністю згоряють. Як правило, при спалюванні 1 кг буде близько 0,5% золи. Звичайно, зольний ящик і теплообмінник буде потрібно періодично чистити.

Раніше OBOZREVATEL писав про біомасу, як про один з найдавніших з використовуваних джерел енергії на Землі.

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