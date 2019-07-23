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Крупнейшая в мире солнечная электростанция "Noor Abu Dhabi" запущена в ОАЭ

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Объединенные Арабские Эмираты открыли крупнейшую в мире по мощности солнечную электростанцию (СЭС). Ее установленная мощность равна 1117 МВт. Благодаря работе СЭС вредные выбросы углекислого газа сократятся на 1 млн тонн, что эквивалентно исключению из дорожного движения 200 тысяч автомобилей.

Ожидается, что экологичной энергии, произведенной более чем 3 млн солнечных панелей "Noor Abu Dhabi", хватит для обеспечения потребностей в электроэнергии около 90 тыс человек, передает "Big think". Для сравнения, это немного меньше чем население Броваров.

Крупнейшая в мире солнечная электростанция "Noor Abu Dhabi"

Крупнейшая в мире солнечная электростанция "Noor Abu Dhabi"

GULF NEWS

Таким образом ОАЭ оказались в авангарде мирового рынка генерации электричества из солнечной энергии. Открытие "Noor Abu Dhabi" - далеко не первый солнечный парк, запущенный в стране. Строительство этой СЭС обошлось в 900 млн долларов.

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Хотя страна все еще в сильно зависит от нефти, развитие солнечной генерации может существенно изменить ситуацию.

Noor Abu Dhabi will further contribute to the UAE renewable sector 0111

Так, ОАЭ строят "концентрированную" солнечную станцию, которая будет питать освещения Дубая после захода солнца. Ее мощность - 700 МВт. Благодаря мощным аккумуляторам станция сможет обеспечивать освещение города в течение 15 часов в темное время суток.

Для сравнения, мощность самой крупной в Украине - Никопольской СЭС - 200 МВт.

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Место
ОАЭ Абу-Даби
Тег
возобновляемая энергия
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