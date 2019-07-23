Крупнейшая в мире солнечная электростанция "Noor Abu Dhabi" запущена в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты открыли крупнейшую в мире по мощности солнечную электростанцию (СЭС). Ее установленная мощность равна 1117 МВт. Благодаря работе СЭС вредные выбросы углекислого газа сократятся на 1 млн тонн, что эквивалентно исключению из дорожного движения 200 тысяч автомобилей.

Ожидается, что экологичной энергии, произведенной более чем 3 млн солнечных панелей "Noor Abu Dhabi", хватит для обеспечения потребностей в электроэнергии около 90 тыс человек, передает "Big think". Для сравнения, это немного меньше чем население Броваров.

Крупнейшая в мире солнечная электростанция "Noor Abu Dhabi" GULF NEWS

Таким образом ОАЭ оказались в авангарде мирового рынка генерации электричества из солнечной энергии. Открытие "Noor Abu Dhabi" - далеко не первый солнечный парк, запущенный в стране. Строительство этой СЭС обошлось в 900 млн долларов.

Новости ДТЭК инвестирует 200 млн евро в строительство второй солнечной электростанции в Днепропетровской области

Хотя страна все еще в сильно зависит от нефти, развитие солнечной генерации может существенно изменить ситуацию.

Так, ОАЭ строят "концентрированную" солнечную станцию, которая будет питать освещения Дубая после захода солнца. Ее мощность - 700 МВт. Благодаря мощным аккумуляторам станция сможет обеспечивать освещение города в течение 15 часов в темное время суток.

Для сравнения, мощность самой крупной в Украине - Никопольской СЭС - 200 МВт.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!