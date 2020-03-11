Развенчаны основные мифы о вреде ветрогенераторов

Сторонники "зеленой" энергетики давно спорят с противниками возобновляемых источников энергии о том, наносят ли вред экологии ветрогенераторы. Критики энергетики, построенной на использовании силы ветра, утверждают, что турбины не являются настолько безопасным и экологичным источником энергии, как может показаться на первый взгляд.

OBOZREVATEL решил рассмотреть основные доводы "за" и "против", которые высказываются в спорах.

Ветрогенераторы abingcdn.com

Ключевым аргументом против использования ветрогенераторов является шум, причем турбины производят два вида шума: механический и аэродинамический. Шум от современных ветрогенераторов на расстоянии 20 м от места установки составляет порядка 40 дБ. Для сравнения: шумовой фон ночью в деревне составляет 20 – 40 дБ, шумовой фон в офисе – 60 дБ.

Таким образом ветрогенераторы не являются источником шума каким-либо образом негативно воздействующим на здоровье человека.

Еще одним вопросом негативного воздействия является инфразвук и вибрация. Во время работы ветряка на концах лопостей образуются вихри, которые являются источниками инфразвука. Чем больше мощность ветряка, тем больше мощность вибрации и негативное воздействие на живую природу.

Однако до сих пор вред от вибрации для человека научно не доказан. Стоит отметить, что вибрации все-таки несут определенную угрозу, однако для зданий, при этом методика снижения такого вреда отлично изучена.

Ветрогенераторы abingcdn.com

Если для лопастей выбран хороший аэродинамический профиль, ветротурбина хорошо отбалансирована, генератор в рабочем состоянии, своевременно проводится техосмотр, то проблема в принципе устраняется.

Противники ветрогенераторов также ссылаются на так называемое визуальное воздействие, которое субъективно для каждого человека в отдельности. Однако даже в этом случае для улучшения эстетического вида ветроустановок во многих крупных фирмах работают профессиональные дизайнеры.

Стоит отметить, что при проведении опроса общественного мнения на вопрос "Портят ли ветрогенераторы общий пейзаж?" 94% респондентов ответили отрицательно, причем, многие подчеркнули, что с эстетической точки зрения, ветрогенераторы гармонично вписываются в окружающую среду в отличие от традиционных ЛЭП.

Ветрогенераторы abingcdn.com

Также, одним из аргументов против использования ветрогенераторов является вред, наносимый животным и птицам. В то же время статистика показывает, что из расчета на 10 000 особей из-за ветрогенераторов погибает менее 1 шт, из-за телебашен – 250 шт, от пестицидов – 700 шт, из-за различных механизмов – 700 шт, из-за ЛЭП – 800 шт, из-за кошек – 1000 шт, из-за домов/окон – 5500шт. Таким образом, ветрогенераторы не наносят существенного вреда природе.

При этом каждый ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн углекислого газа, 9 тонн оксида серы, 4 тонн оксида азота. Возможно, переход к ветроэнергетике позволит повлиять на скорость уменьшения озонового слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления.

Кроме того, ветроустановки, в отличие от тепловых электростанций, производят электроэнергию без использования воды, что позволяет сократить эксплуатацию водных ресурсов. Также ветрогенераторы производят электроэнергию без сжигания традиционных видов топлива, это позволяет сократить спрос и цены на топливо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на севере Финляндии зафиксировали отрицательные цены на электричество в размере минус 20 евроцентов за МВт*час из-за переизбытка энергии от ветрогенераторов.

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