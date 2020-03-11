Розвінчано основні міфи про шкоду вітрогенераторів

Прихильники "зеленої" енергетики давно сперечаються з противниками поновлюваних джерел енергії про те, чи наносять шкоду екології вітрогенератори. Критики енергетики, побудованої на використанні сили вітру, стверджують, що турбіни не є настільки безпечним і екологічним джерелом енергії, як може здатися на перший погляд.

OBOZREVATEL вирішив розглянути основні доводи "за" і "проти", які висловлюються в суперечках.

Вітрогенератори abingcdn.com

Ключовим аргументом проти використання вітрогенераторів є шум, причому турбіни виробляють два види шуму: механічний і аеродинамічний. Шум від сучасних вітрогенераторів на відстані 20 м від місця установки складає близько 40 дБ. Для порівняння: шумовий фон вночі в селі становить 20 – 40 дБ, шумовий фон в офісі – 60 дБ.

Таким чином вітрогенератори не є джерелом шуму, що якимось чином негативно впливає на здоров'я людини.

Ще одним питанням негативного впливу є інфразвук і вібрація. Під час роботи вітряка на кінцях лопатей утворюються вихори, які є джерелами інфразвуку. Чим більше потужність вітряка, тим більше потужність вібрації і негативний вплив на живу природу.

Однак до сих пір шкода від вібрації для людини науково не доведена. Варто відзначити, що вібрації все-таки несуть певну загрозу, однак для будівель, при цьому методика зниження цієї шкоди відмінно вивчена.

Вітрогенератори abingcdn.com

Якщо для лопатей обрано хороший аеродинамічний профіль, вітротурбіна добре отбалансирована, генератор в робочому стані, своєчасно проводиться техогляд, то проблема в принципі усувається.

Противники вітрогенераторів також посилаються на так званий візуальний вплив, який э суб'єктивним для кожної людини окремо. Однак навіть в цьому випадку для поліпшення естетичного вигляду вітроустановок в багатьох великих фірмах працюють професійні дизайнери.

Варто зазначити, що при проведенні опитування громадської думки на питання "Чи псують вітрогенератори загальний пейзаж?" 94% респондентів відповіли негативно, причому, багато хто підкреслив, що з естетичної точки зору вітрогенератори гармонійно вписуються в навколишнє середовище, на відміну від традиційних ЛЕП.

Вітрогенератори abingcdn.com

Також, одним з аргументів проти використання вітрогенераторів є шкода, що наноситься тваринам і птахам. У той же час статистика показує, що з розрахунку на 10 тис. особин через вітрогенератори гине менше 1 шт, через телебашти – 250 шт, від пестицидів – 700 шт, через різні механізми – 700 шт, через ЛЕП – 800 шт, через кішок – 1000 шт, через будинки та вікна – 5500шт. Таким чином, вітрогенератори не завдають значної шкоди природі.

При цьому кожен вітрогенератор потужністю 1 МВт скорочує щорічні викиди в атмосферу 1800 тонн вуглекислого газу, 9 тонн оксиду сірки, 4 тонн оксиду азоту. Можливо, перехід до вітроенергетики дозволить вплинути на швидкість зменшення озонового шару, і, відповідно, на темпи глобального потепління.

Крім того, вітроустановки, на відміну від теплових електростанцій, виробляють електроенергію без використання води, що дозволяє скоротити експлуатацію водних ресурсів. Також вітрогенератори виробляють електроенергію без спалювання традиційних видів палива, це дозволяє скоротити попит і ціни на паливо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на півночі Фінляндії зафіксували негативні ціни на електрику в розмірі мінус 20 євроцентів за МВт*год через надлишок енергії від вітрогенераторів.

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