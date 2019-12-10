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11 грудня • оновлено в 00:15
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Вперше в історії: у США запустять металургійний завод на "зеленій" енергії

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У США сталеливарна компанія Nucor разом з енергетичною компанією Evergy відкриють металургійний завод, який буде працювати на енергії вітрогенераторів потужністю 75 МВт.

Про це повідомляє Electrek. Експериментальне підприємство відкриють у місті Седейлія в штаті Міссурі завдяки наявності закону, який дозволяє застосовувати пільгові тарифи на електроенергію для виробників алюмінію і сталі.

Сталеливарний завод

Сталеливарний завод

Еlectrek.co

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Міні-завод планують відкрити в кінці 2019 року при бюджеті в $250 млн, що дозволить забезпечити роботою понад 250 осіб. Керівництво Nucor при цьому наголошує, що енергію вітрогенераторів вирішили використовувати завдяки максимально прийнятній конкурентній ціні.

"Наш регіон – справжня "Саудівська Аравія" по частині сили вітру. Завдяки цьому все більше компаній прагнуть у Канзас і Міссурі, щоб використовувати місцеві умови для створення об'єктів на дешевій енергії вітру. Це дозволяє всім нам зменшити шкоду навколишньому світу і створювати нові робочі місця", – зазначив старший віцепрезидент Evergy Чак Кейслі.

Керівництво Nucor також наголосило своє прагнення підвищити енергоефективність своїх підприємств і зменшити вплив на навколишнє середовище. На потужностях заводу компанія планує за допомогою дугових сталеплавильних печей переробляти залізний лом у сталеву арматуру для будівельних потреб.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Австралії золотодобувний рудник Agnew перейде на живлення від сонячної і вітряної енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Місце
США
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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